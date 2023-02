Σαρώνει και στο Ντουμπάι η Σβιόντεκ (vids)

Η κορυφαία τενίστρια έχασε (ξανά) μόνο ένα γκέιμ και υπέταξε τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα (Νο.13) με 6-0, 6-1, κλείνοντας θέση στα προημιτελικά του Dubai Tennis Championships (WTA 1000).

Στα τελευταία πέντε ματς της έχει χάσει συνολικά οκτώ γκέιμ και, μάλιστα, παίζοντας κόντρα σε ποιοτικές αντιπάλους: 6-0, 6-1 με Ντανιέλ Κόλινς, 6-0, 6-1 με Βερόνικα Κουντερμέτοβα, 6-3, 6-0 με Τζέσικα Πεγκούλα, 6-1, 6-1 με Λέιλα Φερνάντες, 6-1, 6-0 με Λιουντμίλα Σαμσόνοβα.

Η πρωταθλήτρια της Ντόχα θα βρει τώρα απέναντί της την Καρολίνα Πλίσκοβα, που λύγισε με 7-5, 6-7(6), 6-2 την Ανχελίνα Καλίνινα και πέρασε για 26η φορά σε προημιτελικό αυτού του επιπέδου!

Εξαιρετικά τα πάει και η φιναλίστ του Qatar Open, η Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.3), που άφησε εκτός με 6-4, 6-3 την Άνα Μπόγκνταν και προκρίθηκε σε οκτάδα τουρνουά WTA 1000 σε σκληρή επιφάνεια για πέμπτη διαδοχική φορά! Θα βρει εκεί την Καρολίνα Μούχοβα, που σταμάτησε με 6-1, 6-4 την Μπελίντα Μπέντσιτς, Νο.9 στον κόσμο.

Τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση απέσυρε λόγω τραυματισμού η φιναλίστ του Australian Open Έλενα Ριμπάκινα και έτσι στα προημιτελικά πέρασε χωρίς αγώνα η Κόκο Γκοφ, που θα αναμετρηθεί με την Μάντισον Κις. Η 28χρονη Αμερικανίδα επικράτησε με 6-1, 6-2 της Βικτόρια Αζαρένκα.

Flawless. Again. @iga_swiatek defeats Samsonova 6-1, 6-0 to reach the last eight in Dubai. #DDFTennis pic.twitter.com/nahSBP2TWW

Only the third player to defeat Bencic this year 😲



A 6-1, 6-4 victory sends @karomuchova7 into a Dubai quarterfinal against No.3 seed Pegula!#DDFTennis pic.twitter.com/mmV2TO4tbQ