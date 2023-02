Το... βιολί της η Σαμπαλένκα (vids)

Συνεχίζει... από εκεί που το άφησε η Αρίνα Σαμπαλένκα, η παίκτρια που έφυγε νικήτρια από το Australian Open.

Η 24χρονη Λευκορωσίδα (Νο.2) επέστρεψε στα courts μετά τον θρίαμβο στη Μελβούρνη και συνέτριψε με 6-0, 6-1 τη Λόρεν Ντέιβις στο Ντουμπάι (WTA 1000) σε μόλις 59 λεπτά, παραμένοντας αήττητη τη φετινή σεζόν. Έχει κατακτήσει τα τρόπαια σε Αδελαΐδα και AO, ενώ έχει κερδίσει 24 από τα 25 σετ που έχει παίξει!

Έχει, όμως, μπροστά της τώρα ένα πολύ υψηλό εμπόδιο μπροστά της, καθώς θα παίξει στη φάση των «16» με την κάτοχο του τίτλου Γέλενα Οσταπένκο. Η 25χρονη Λετονή (Νο.20) ήταν και αυτή ισοπεδωτική: χρειάστηκε μόλις 56 λεπτά για να αφήσει εκτός την ανερχόμενη Λίντα Φρουχβίρτοβα με 6-0 6-1.

Καλά ξεκίνησε στο Ντουμπάι και η Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.3), φιναλίστ στην Ντόχα, που λύγισε με 6-2, 5-7, 6-1 τη Βικτόρια Τόμοβα και θα αναμετρηθεί με την Άνα Μπόγκνταν (7-6, 6-3 τη Σέλμπι Ρότζερς).

Η Βικτόρια Αζαρένκα, τέλος, Νο.14 στον κόσμο, απέκλεισε με 4-6, 6-4, 7-6(5) την Αμάντα Ανισίμοβα και θα αναμετρηθεί με τη Μάντισον Κις, που νωρίτερα σταματήσει την Καρολίν Γκαρσιά.

