Πρώτος τελικός στο Ρότερνταμ για Μεντβέντεφ (vid)

Ο πρώην Νο.1 τενίστας στον κόσμο (Νο.11) νίκησε σχετικά άνετα με 6-1, 6-2 τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Νο.28) και θα παίξει στον τελικό του ABN Amro Open (ATP 500) με τον Γιάνικ Σίνερ ή τον Τάλον Γκρίκσπορ.

Με την επικράτησή του επί του 31χρονου Βούλγαρου, μάλιστα, ο Μεντβέντεφ εξασφάλισε την επιστροφή του στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης. Αν πάρει τη νίκη στον 28ο τελικό της καριέρας του, τότε θα σκαρφαλώσει στο Νο.9.

«Ήταν ένα εξαιρετικό ματς», είπε μετά τη λήξη του αγώνα ο Ρώσος. «Το σκορ φαίνεται εύκολο, αλλά δεν ήταν. Σωματικά ένιωσα σα να έπαιξα πέντε σετ. Έγιναν μερικά εκπληκτικά ράλι. Το σκορ ήταν 2-2, 0-40 υπέρ του στο δεύτερο σετ και κατάφερα να το πάρω με 6-2, απλά μπόρεσα να ανεβάσω το επίπεδό μου στο σερβίς και να μείνω σταθερός».

