Ο αέρας... πήρε το εισιτήριο για τον τελικό (vids)

Ο δυνατός αέρας «έπληξε» και τις δύο, όμως η Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.4) έπαιξε λίγο πιο έξυπνα, σέρβιρε καλύτερα και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 6-2, 4-6, 6-1 σε 2 ώρες.

Θα διεκδικήσει αύριο (18/2) τον τρίτο τίτλο στην καριέρα της και η αντίπαλός θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στην Ίγκα Σβιόντεκ και τη Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Η Μαρία φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την κατάσταση στο ξεκίνημα του ματς και με δύο μπρέικ της Πεγκούλα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4-1. Κατάφερε να σπάσει μια φορά το σερβίς της 28χρονης Αμερικανίδας και να μειώσει σε 4-2, όμως δεν έβρισκε λύσεις όταν είχε στα δικά της χέρια τις μπάλες, με αποτέλεσμα να χάσει τελικά το σετ με 6-2.

Η πρόκριση άρχισε να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο όταν η Πεγκούλα πέτυχε μπρέικ και στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, όμως παρά τα... νεύρα της η Μαρία δεν το έβαλε κάτω...

Ισοφάρισε σε 2-2 και στη συνέχεια, παρότι έχασε για άλλη μια φορά το σερβίς της και έμεινε πίσω με 4-2, έφερε τα πάνω κάτω και βρέθηκε για πρώτη φορά σε όλο το ματς μπροστά στο σκορ (4-5). Η Πεγκούλα, λοιπόν, σέρβιρε υπό πίεση σε αυτό το σημείο, υπέπεσε σε λάθη και η Μαρία εκμεταλλεύτηκε το δεύτερο σετ πόιντ της με το double fault της Αμερικανίδας.

Η Πεγκούλα ξεκίνησε καλά και το τρίτο σετ, αν και το μπρέικ σε αυτόν τον αγώνα δεν σήμαινε και πολλά! Η Μαρία είχε την άμεση απάντηση (1-1), αλλά αυτό ήταν και το τελευταίο γκέιμ που πήρε η 27χρονη Ελληνίδα, αφού η Νο.4 τενίστρια στον κόσμο έκλεισε τον αγώνα με το τέταρτο μπρέικ της στο σετ. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα παίξει και στον τελικό του διπλού, παρέα με την Κόκο Γκοφ και κόντρα στις Κίστενοκ/Οσταπένκο.

Η Μαρία τώρα στρέφει το βλέμμα της στο Ντουμπάι, όπου θα διεξαχθεί την προσεχή εβδομάδα το πρώτο WTA 1000 της χρονιάς. Φεύγει από το Κατάρ έχοντας χάσει τον δεύτερο σερί ημιτελικό της στη χώρα και στη σεζόν, ωστόσο τα μηνύματα ήταν θετικά εν όψει των πολύ δύσκολων εβδομάδων που έρχονται.

Και κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έκανε μεγάλη προσπάθεια σήμερα, έστω και σε αυτές τις συνθήκες, έστω και αν πέρασαν μόνο λίγες ώρες από την ολοκλήρωση του «σκληρού» αγώνα της κόντρα στην Καρολίν Γκαρσιά χθες το βράδυ...

BRILLIANT Jessica 🫡@JLPegula rallies past Sakkari 6-2, 4-6, 6-1 to reach her first singles final of 2023!#QatarTennis pic.twitter.com/qdW69hPiIn