Ο Σίνερ ξανά στον δρόμο του Τσιτσιπά (vid)

Ο 21χρονος Ιταλός, Νο.14 στον κόσμο, έχασε σετ από τον Μπενζαμέν Μπονζί (Νο.48), όμως επικράτησε με 6-2, 3-6, 6-1 και πέρασε στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Ο Γιάνικ, μάλιστα, έρχεται με... φόρα, καθώς την περασμένη Κυριακή κατέκτησε στο Μονπελιέ τον πρώτο φετινό τίτλο του (όγδοο καριέρας), νικώντας στον τελικό τον Μαξίμ Κρέσι.

Kόντρα στον Στεφ, πάντως, δεν τα πάει και πολύ καλά, καθώς σε έξι αγώνες έχει μόνο μία νίκη. Τον χτύπησε, ωστόσο, στα ίσα πριν μερικές εβδομάδες στη Μελβούρνη, όπου ο Στεφ πήρε τη νίκη στα πέντε σετ και προκρίθηκε στην οκτάδα του Australian Open. Θα είναι η πρώτη φορά που θα συναντηθούν indoors.

Ο αγώνας τους θα γίνει αύριο (16/2) και ο νικητής θα παίξει στα προημιτελικά με Σταν Βαβρίνκα ή Ρισάρ Γκασκέ.

