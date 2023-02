Πέρασε το πρώτο τεστ με άριστα η Μαρία! (vid)

Ήταν, χωρίς αμφιβολία, ένας πολύ δύσκολος πρώτος γύρος, όμως η Μαρία έδειξε χαρακτήρα, αφήνοντας πίσω την αρκετά «σκληρή» ήττα από την Πέτρα Μάρτιτς στα ημιτελικά του Λινζ.

Επικράτησε της 21χρονης Κινέζας (Νο.24), μετά από μεγάλη μάχη 2 ωρών και 9 λεπτών, με 6-2, 3-6, 6-3 και πλέον περιμένει στον δεύτερο γύρο μια εκ των Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, Καρολίνα Πλίσκοβα. Παραμένει... στα βαθιά, δηλαδή!

Η Μαρία ήταν εξαιρετική στο πρώτο σετ και χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο στη νεαρή αντίπαλό της, το κατέκτησε σε μόλις 30 λεπτά.

Όταν, μάλιστα, σημείωσε το τρίτο της μπρέικ στον αγώνα στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, όλα έδειχναν ότι είχε πια τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης. Η Ζενγκ, ωστόσο, πήρε άμεσα πίσω το μπρέικ και από εκείνο το σημείο και μετά ήταν... διαφορετική παίκτρια: έγινε πολύ πιο επιθετική, σέρβιρε καλύτερα, ενώ πλέον και οι επιστροφές της «πλήγωναν» τη Μαρία, που αρκέστηκε σε «παθητικό» ρόλο.

Αποτέλεσμα ήταν να μετατρέψει η Κινέζα το 2-1 σε 2-5 και τελικά να κερδίσει το σετ, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Η 27χρονη Ελληνίδα (Νο.7), πάντως, έμεινε... προσηλωμένη στον στόχο και η αντίδρασή της ήταν ιδανική! Πίεσε τη Ζενγκ από το πρώτο service game της στο τρίτο σετ και μετά από δύο χαμένες ευκαιρίες στο δεύτερο γκέιμ, το μπρέικ ήρθε στο τέταρτο (3-1), όταν η Κινέζα έκανε διπλό λάθος στο 30-40.

Η νεαρή τενίστρια είχε δύο μπρέικ πόιντ για την άμεση απάντηση, όμως η Μαρία έμεινε όρθια κυρίως με τη βοήθεια του σερβίς και εδραίωσε το προβάδισμα, περνώντας μπροστά με 4-1.

Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που απειλήθηκε, καθώς κέρδισε τα δύο επόμενα service games της με μηδέν και έφτασε στην πολύ σημαντική νίκη! Το ρεκόρ της απέναντι στη Ζενγκ είναι πλέον 2-0.

Η Κινέζα είχε διπλάσιους winners (14-28), αλλά είχε και περισσότερα αβίαστα λάθη από τη Μαρία (17-26), που ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στο πιο κρίσιμο σημείο του ματς.

Η επικράτησή της γίνεται ακόμα πιο σπουδαία, αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι το Σάββατο έπαιζε σε indoor τουρνουά και είχε πρώτη επαφή της με τα courts της Ντόχα μόλις χθες...

Ο αγώνας της Μαρίας με Πλίσκοβα ή Αλεξαντρόβα θα γίνει αύριο περίπου στις 16.00-16.30.

Στη φάση των «16» πέρασε και η εκπληκτική φέτος Μπελίντα Μπέντσιτς, μόνο δύο μέρες μετά την κατάκτηση του τίτλο στο Άμπου Ντάμπι. Νίκησε με 6-0, 6-1 τη Βικτόρια Τόμοβα και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με τη Βικτόρια Αζαρένκα!

Η φάση των «16» είναι γεμάτη με πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια, καθώς θα αναμετρηθούν και οι Σβιόντεκ-Κόλινς, Γκοφ-Κβίτοβα, Μούχοβα-Γκαρσιά και Οσταπένκο-Πεγκούλα.

Determination 😤@mariasakkari gets the win over Zheng in a thrilling three-set match!#QatarTennis pic.twitter.com/ZPoa5iYsBT