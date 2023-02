Η κλήρωση του Τσιτσιπά στο Ρότερνταμ

Ο περσινός φιναλίστ, επικεφαλής του ταμπλό, παίζει στον πρώτο γύρο με τον Φινλανδό Εμίλ Ρουσουβουόρι, ενώ στον δεύτερο θα βρει λογικά τον Γιάνικ Σίνερ, που κάνει πρεμιέρα κόντρα στον Μπενζαμέν Μπονζί.

Στα προημιτελικά ο πιθανότερος αντίπαλός του είναι ο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα και στα ημιτελικά ενδέχεται να πέσει στον Χόλγκερ Ρούνε, που τον έχει νικήσει και στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις τους.

Στο κάτω μέρος του ταμπλό είναι ο περσινός νικητής Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, αλλά και οι Αντρέι Ρούμπλεφ και Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (13/2).

First ATP500 of the year ⚡️



Who’s ready? @abnamroopen pic.twitter.com/VdxPcmZJO4