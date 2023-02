Τσιτσιπάς: «Να τιμήσουμε την Ελλάδα στην παγκόσμια... σκηνή του τένις» (pic)

Λίγες ημέρες μετά την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στο World Group 1, ο Στέφανος Τσιτσιπάς τόνισε πως τόσο αυτός, όσο και η υπόλοιπη ομάδα θέλουν να τιμήσουν τη «γαλανόλευκη» στην παγκόσμια σκηνή του τένις, το Davis Cup.

«Εκπροσωπώντας την κληρονομιά μας και πιέζοντας τα όρια μας, προσπαθούμε να τιμήσουμε την Ελλάδα στην παγκόσμια... σκηνή του τένις στο Davis Cup».

Representing our heritage and pushing our limits, we strive to bring honor to Greece on the global stage at the Davis Cup.