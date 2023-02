Ειρωνείες Κύργιου για Στέφανο (pics)

Στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Στεφ μίλησε για «καραγκιοζιλίκια» του Νικ πέρυσι στο Λονδίνο και η ατάκα του μεταφράστηκε από διεθνή μέσα.

Σχολιάζοντας, λοιπόν, μια σχετική ανάρτηση στα social media, o Κύργιος ανέβασε μια φωτογραφία με το σκορ της αναμέτρησής τους στο Wimbledon και ανέφερε τα εξής: «Ντροπιαστική δήλωση, ενώ όλοι βλέπουμε τον πίνακα του σκορ».

Απάντησε, ωστόσο, και σε tweet δημοσιογράφου, που αναπαρήγαγε τις ίδιες δηλώσεις: «Μάλιστα... Είναι το ματς που χτύπησε κάποιον στην εξέδρα, πέταξε την μπάλα εντός γηπέδου και πήρε το μάθημά του μπροστά σε ένα ακόμα γεμάτο γήπεδο».

Right….. this the match he hit someone in the crowd….. belted another ball out of the stadium and got taught a lesson in front of another full stadium….. https://t.co/NU5Hs6Al0S