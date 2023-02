Τσιτσιπάς: «Στόχος μας είναι ο τίτλος του Davis Cup σε 3-4 χρόνια από τώρα»

Πανέτοιμη μοιάζει η Εθνική Ελλάδας, ενόψει των αναμετρήσεων κόντρα στο Εκουαδόρ για το Davis Cup, οι οποίες θα λάβουν χώρα στο ΟΑΚΑ το διήμερο 4 και 5 Φεβρουαρίου.

Πρεμιέρα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα αντιμετωπίσει το No. 2 του Εκουαδόρ, Αλαβάρο Γκιγιέν, ενώ τη σκυτάλη θα πάρει ο Μιχάλης Περβολαράκης, που θα αγωνιστεί κόντρα στον No. 1 του Εκουαδόρ, τον Άντρες Αντράντε, που βρίσκεται στο No. 564 της ATP κατάταξης.

Το ρόστερ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αποτελείται από τους Στέφανο Τσιτσιπά, Μιχάλη Περβολαράκη, Πέτρο Τσιτσιπά, Αλέξανδρο Σκορίλα και Αριστοτέλη Θάνο.

Αρχηγός αποστολής είναι ο Απόστολος Τσιτσιπάς και Εθνικός προπονητής ο Δημήτρης Χατζηνικολάου, ενώ μέλη της ελληνικής ομάδα είναι ακόμα ο γιατρός Διονύσης Χίσσας, ο γυμναστής Χρήστος Φιωτάκης, ο ψυχολόγος Κώστας Περγαντής, ο φυσικοθεραπευτής Απόστολος Μιχαλάκας και ο βοηθός προπονητή Θανάσης Μανέκας.

Η συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ελλάδας:

«Θέλω να πω αρχικά ότι το να βρισκόμαστε εδώ είναι μεγάλη τιμή για εμάς. Στόχος μας είναι, όσο ακραίο και παράλογο να ακούγεται, ο τίτλος του Davis Cup, σε 3-4 χρόνια από τώρα. Είναι κάτι που πιστεύω, το ονειρεύομαι από μικρή ηλικία, και χαίρομαι που η διοργάνωση έχει επιστρέψει στο παλιό της φορμάτ. Η κατάκτηση του Davis Cup, μαζί με τους συμπαίκτες μου, είναι ένας από τους 3 τενιστικούς στόχους που θέλω να πετύχω στην καριέρα μου.», είπε αρχικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ερώτηση στον Μιχάλη Περβολαράκη, σχετικά με το αν είναι στο 100% έτοιμος να αγωνιστεί, μετά τον τραυματισμό του στην Αυστραλία: «Είναι ένα ζήτημα το οποίο προσπαθώ να λύσω. Έχουμε προπόνηση σήμερα, θα δούμε πως θα πάνε τα πράγματα. Είναι και τα άλλα παιδιά που παίζουν πάρα πολύ καλά, θα δούμε και η τελευταία προπόνηση πως θα πάει. Προς το παρόν εγώ είμαι αυτός που θα παίξει αύριο, και αν αλλάξει κάτι θα το δούμε τις επόμενες ώρες».

Σχετικά με την προσέλευση του κόσμου στο ΟΑΚΑ, και πως θα επηρεάσει τους Έλληνες παίκτες, ο προπονητής της Εθνικής, Δημήτρης Χατζηνικολάου είπε:

«Περιμένουμε πολύ κόσμο αύριο. Σαν ομάδα θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα παλέψουμε γι’ αυτή την πολυπόθητη πρόκριση. Είμαι σίγουρος πως όλος αυτός ο κόσμος θα επηρεάσει τη δική μας ομάδα, θα την ωθήσει στο να παίξει καλύτερα, αλλά θα επηρεάσει και την ομάδα του Εκουαδόρ. Ίσως παίξουν πιο σφιχτά, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να επηρεάσει αυτό αρνητικά τον Στέφανο, λόγω των παραστάσεών του στο εξωτερικό. Νομίζω και ο Μιχάλης έχει επίσης την εμπειρία μεγάλων διοργανώσεων. Είναι άνετος μπροστά στο κοινό και δε θα έχει κανένα πρόβλημα πιστεύω».

Σε ερώτηση του SDNA, σχετικά με το πώς είναι ψυχολογικά και σωματικά μετά το Australian Open, απάντησε:

«Έχουν περάσει 4-5 μέρες, δε θα έλεγα ότι νιώθω πολύ κουρασμένος. Θα έλεγα ότι είμαι πεινασμένος για περισσότερο τένις. Ήταν ένα πολύ απαιτητικό τουρνουά στην Αυστραλία, όμως παραμένω προσηλωμένος στο Davis Cup τώρα. Θέλω να δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου, και από την επόμενη εβδομάδα να ξεκουραστώ όσο γίνεται, αλλά και να προετοιμαστώ για το επερχόμενο Tour. Για μένα είναι κάτι καινούργιο αυτό, και θέλω πραγματικά να προσφέρω στην ομάδα ότι καλύτερο μπορώ».

Σχετικά με την αναπροσαρμογή στη σάλα στο ΟΑΚΑ, αλλά και την πρώτη επαφή των Ελλήνων παικτών, ο Αλέξανδρος Σκορίλας είπε:

«Η αλήθεια είναι ότι πρώτα φορά βλέπουμε ένα τόσο μεγάλο γήπεδο indoor μέσα στην Ελλάδα, και με τόσο κόσμο μάλιστα. Μας ήρθε τεράστια όρεξη όταν είδαμε το γήπεδο να προπονηθούμε εκεί, πόσο μάλλον να παίξουμε ματς εκεί. Όταν μάθαμε ότι οι αγώνες θα γίνουν στο ΟΑΚΑ, νομίζω σε όλους μας ήρθε το όνειρο να αγωνιζόμαστε με τόσο κόσμο να μας στηρίζει και να φωνάζει για την Ελλάδα. Οπότε, αυτό μας δίνει μόνο όρεξη να μπούμε στο γήπεδο και να δώσουμε το 100%».

Σχετικά με τους παίκτες του Εκουαδόρ, αλλά και τις θέσεις τους στην παγκόσμια κατάταξη, αν αυτό κρύβει κινδύνους για τους παίκτες της Εθνικής, ο προπονητής απάντησε:

«Ο πρώτος κίνδυνος είναι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο παίκτες στο μονό που δεν τους γνωρίζουμε αρκετά καλά, μιας και δεν έχουμε πλήρης εικόνα γι’ αυτούς. Αν είχαν καλύτερη θέση στο ranking, τότε θα μπορούσαμε να τους μάθουμε μέσα από βίντεο. Τώρα, ότι ξέρουμε είναι μέσα από δικές πληροφορίες, αλλά και την προπόνησή τους. Οπότε αυτό είναι σίγουρα μία παγίδα, που δε μας βοηθάει. Οι παίκτες που έχουν στο διπλό είναι αρκετά καλοί, έχουν καλή θέση στο ranking, και ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε από δύο καλούς παίκτες. Οι παίκτες του μονού είναι ο κίνδυνος ότι δεν τους ξέρουμε καλά, και θα πρέπει να τους “διαβάσουμε” στα πρώτα games, για να δώσουμε και τις αντίστοιχες οδηγίες αντιμετώπισής τους».