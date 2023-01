«Συγχαρητήρια για το Australian Open και το Νο.1», ανέφερε ο 19χρονος τενίστας, που ανέβηκε στο Νο.1 μετά τον περσινό θρίαμβο στη Νέα Υόρκη. «Το άξιζες. Ελπίζω να σε δω σύντομα στο court».

Θυμίζουμε ότι ο Κάρλος έχασε το Australian Open εξαιτίας τραυματισμού.

Congratulations @DjokerNole for the Australian Open 🏆 and the world number 1️⃣! Very well deserved! 🤝🏻 Hope to see you soon on court! 😜 pic.twitter.com/B43X5AHz1E