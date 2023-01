Τσιτσιπάς: «Δεν υπάρχει λόγος να επηρεαστώ - Είμαι γεννημένος πρωταθλητής» (vids)

«Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που μπορώ να βελτιώσω και να γίνω καλύτερος, δεδομένων των συνθηκών σήμερα», παραδέχτηκε αρχικά ο Στεφ. «Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να επηρεαστώ από τη σημερινή ήττα. Είναι ένα βήμα μπροστά. Ανυπομονώ να κερδίσω περισσότερους βαθμούς κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν, να φέρω μεγαλύτερα αποτελέσματα, να παλέψω για μεγαλύτερα τρόπαια. Απολαμβάνω πολύ τον τρόπο που παίζω, τη στάση μου στο γήπεδο, την πνευματική μου σταθερότητα, τα επίπεδα συγκέντρωσης. Υπάρχουν ακόμα λίγα πράγματα να προσθέσω σε όλη τη δομή του παιχνιδιού μου. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος που κατευθύνομαι προς αυτό το μονοπάτι».

Στη συνέχεια εγκωμίασε τον Νόβακ. «Έκανα ό,τι ήταν δυνατόν για να κάνω έναν καλό αγώνα εναντίον του. Η ομάδα μου εργάζεται εξαιρετικά για να μου δώσει τον καλύτερο τρόπο που μπορώ να το προσεγγίσω αυτό, ειδικά σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν χρησιμοποίησα προς όφελός μου. Δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσα να έχω βγάλει περισσότερο για σήμερα. Έκανα ό,τι ήταν δυνατόν. Ξέρεις, ο Νόβακ είναι ένας παίκτης που σε ωθεί στα όριά σου. Δεν το βλέπω αυτό ως κατάρα. Δεν το βλέπω σαν κάτι ενοχλητικό. Αυτό είναι πολύ καλό για το άθλημα, να έχουμε ανταγωνιστές σαν αυτόν, να έχουμε πρωταθλητές σαν αυτόν. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς που θέλουμε να φτάσουμε στο επίπεδό του μια μέρα. Το να μας κάνουν σκόνη είναι σίγουρα ένα πολύ καλό μάθημα κάθε φορά. Με έχει κάνει πολύ καλύτερο παίκτη. Έχει κάνει τα επίπεδα της συγκέντρωσής μου όλο και πιο ψηλά κάθε φορά που τον παίζω. Πρέπει να συμμετέχεις πραγματικά και πρέπει να είσαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι όταν παίζεις εναντίον του. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της καριέρας μου, να έχω έναν παίκτη σαν αυτόν που θα με βοηθήσει να εξελιχθώ καλύτερα και να κάνω μεγαλύτερα πράγματα, μιλώντας για το παιχνίδι μου».

Κοιτάει, πάντως, μπροστά: «Δεν σκέφτομαι πια τον αγώνα. Είμαι απλώς χαρούμενος που βρέθηκα σε έναν ακόμη τελικό Grand Slam. Φυσικά, ονειρευόμουν το τρόπαιο, να σηκώνω αυτό το τρόπαιο. Το ονειρεύτηκα ακόμη και χθες το βράδυ, το είδα στον ύπνο μου. Η επιθυμία είναι πραγματικά εκεί. Πραγματικά το θέλω πολύ. Αλλά και μόνο να το ονειρεύεσαι δεν θα το κάνει πραγματικότητα. Πρέπει να δράσεις. Πρέπει να κάνεις κάτι εκεί έξω. Πρέπει να είσαι ακόμα περισσότερο παρών και να κάνεις καλύτερα. Σήμερα ένιωσα ότι υπήρξαν στιγμές που ήμουν κοντά, αλλά στο τάι μπρέικ δεν φάνηκε. Απλά κακές αρχές. Οπότε θα το διαγράψω, θα πάρω τα καλά πράγματα, θα προχωρήσω από εκεί. Είναι μια μεγάλη σεζόν. Είναι μια εξαντλητική σεζόν. Πρέπει να είμαι σωματικά έτοιμος για τα δύσκολα ματς που θα πρέπει να παίξω φέτος απέναντι στους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Απλώς κοιτάω μπροστά. Κοιτάω μπροστά και όχι πίσω. Το να χάνεις τελικούς δεν είναι το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο, σίγουρα. Ίσως μερικές φορές, ας πούμε, να είναι πιο εύκολο να δεχτείς μια ήττα στον ημιτελικό επειδή δεν έχεις να κάνεις με τα φώτα της δημοσιότητας του τελικού».

Αναφέρθηκε και σε όσα εγκωμιαστικά είπε on court για τον Τζόκοβιτς. «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Είναι 22, έτσι δεν είναι; Έχουμε και άλλους μεγάλους πρωταθλητές, όπως ο Ράφαελ Ναδάλ και ο Ρότζερ Φέντερερ επίσης, κατά τη γνώμη μου, ένας από τους καλύτερους που έχει δει ποτέ το άθλημά μας. Όχι όμως μόνο το άθλημά μας, ο αθλητισμός γενικότερα. Νομίζω ότι είμαστε ευλογημένοι που έχουμε τρεις μεγάλους πρωταθλητές σαν αυτούς. Δεν θέλω να του δώσω ολόκληρο τον τίτλο, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι παίκτες που έχουν συνεισφέρει πολύ και είναι ο κύριος λόγος που βρίσκομαι εδώ και σήμερα. Ένας από αυτούς είναι και ο Νόβακ. Τον έβλεπα και από παιδί. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που έκανε πράγματα στο γήπεδο με το παιχνίδι του. Αλλά, ναι, σίγουρα το εννοούσα. Το έχει κερδίσει με τόση αφοσίωση που έχει βάλει, με τόσο επαγγελματισμό στην καθημερινότητά του. Είναι μια αφύπνιση για μένα να κάνω το ίδιο. Μπορώ μόνο να μάθω από αυτό. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω μόνο προς όφελός μου. Είμαι ευλογημένος που έχω την ευκαιρία να το κάνω αυτό. Στον σημερινό κόσμο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλες τις πληροφορίες που μπορείς να αντλήσεις, στην πραγματικότητα είναι η καλύτερη εποχή για να παίξει κανείς τένις».

Έκανε και μια σύγκριση με τα συναισθήματα μετά την ήττα στον τελικό του Roland Garros το 2021. «Το Παρίσι ήταν αποκαρδιωτικό. Ήμουν δύο σετ πάνω. Δεν σκεφτόμουν πραγματικά ότι ήμουν μπροστά με 2-0. Εννοώ, το γνώριζα, αλλά δεν καταλάμβανε πάρα πολύ τη διαδικασία σκέψης μου. Ας πούμε ότι έκανα κάποιες τεχνικές αποφάσεις που ήταν λανθασμένες, τις οποίες είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να επαναλάβω ξανά στην καριέρα μου. Ήταν απλά πείσμα από την πλευρά μου. Δεν μπορώ να δω ή να νιώσω ξανά το ίδιο, γιατί ήταν ένας διαφορετικός τελικός από αυτόν που είχαμε σήμερα. Αυτό ήταν σίγουρα απογοητευτικό. Πολλά όχι και τόσο ωραία πράγματα συνέβησαν για μένα εκείνη την ημέρα, έχασα τη γιαγιά μου την ημέρα του τελικού, δεν το ήξερα αλλά το έμαθα αργότερα. Υπήρχε κάτι στον αέρα εκείνη την ημέρα που το έκανε να νιώθω ότι κάτι περίεργο συνέβαινε. Ακόμα το θυμάμαι. Δεν θέλω να το θυμάμαι γιατί δεν είναι ωραίο συναίσθημα. Είναι ανάμεικτα συναισθήματα γιατί έπαιξα τον πρώτο μου τελικό Grand Slam και την ίδια στιγμή υπήρξε αυτή η περίσταση. Απλά προχωράμε, λοιπόν. Ευτυχισμένη ζωή (χαμόγελο)».

Μίλησε και για την προσπάθειά του να φτάσει στην κορυφή. «Σήμερα ήταν η ευκαιρία μου να γίνω Νο. 1 στον κόσμο. Είχα έναν καλύτερο αντίπαλο στην άλλη πλευρά του φιλέ που έκανε τα πράγματα πολύ καλύτερα από εμένα. Αυτή τη στιγμή του αξίζει αυτή η θέση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαι στο tour εδώ και μερικά χρόνια, έχω πολλές διαφορετικές εμπειρίες, έχω πολλά διαφορετικά πράγματα τα οποία αντιμετωπίζω. Ήρθε η ώρα μου να στοχεύσω σε κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω κανένα λόγο να μειώνω τις προσδοκίες ή τους στόχους μου. Είμαι γεννημένος πρωταθλητής. Το νιώθω στο αίμα μου. Μπορώ να το νιώσω σαν το ανταγωνιστικό παιδί που ήμουν όταν ήμουν νέος. Είναι κάτι που υπάρχει μέσα μου. Θέλω να το βγάλω, να το κάνω να ανθίσει, να το κάνω ακόμα πιο δυνατό, να εργαστώ σκληρά για αυτούς τους στόχους. Είναι αυτός ο όμορφος αριθμός, ο αριθμός «1», που θα κάνει τα πράγματα πολύ συγκινητικά όταν καταφέρω να τον φτάσω».

