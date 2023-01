Δεν το έσπασαν απλά, το συνέτριψαν: Ρεκόρ από Τζόκοβιτς-Τσιτσιπά! (pic)

Ο Σέρβος θρύλος του αθλήματος επικράτησε με 3-0 σετ του κορυφαίου Έλληνα τενίστα όλων των εποχών και επέστρεψε στο νο1 του κόσμου (στο νο3 πήγε ξανά ο Στέφανος), σ' έναν τελικό που έγραψε ιστορία και... εξωαγωνιστικά.

Γιατί το λέμε αυτό;

Γιατί, πολύ απλά, το ρεκόρ (συνολικής) προσέλευσης στην Rod Laver Arena και τα πέριξ της συνεθλίβη μ' εκκωφαντικό τρόπο: 45.832 άνθρωποι βρέθηκαν εκεί για «χάρη» του Νόλε και του Τσιτσιπά, διαλύοντας το προηγούμενο που ήταν 31.020 την Κυριακή του τελικού το 2020 (Τζόκοβιτς-Τιμ, 3-2 σετ τότε).

Καθόλου άσχημα, δε νομίζετε;

🎾45,832 fans were at the Australian Open for today’s twilight session; a final Sunday attendance record, smashing the previous final Sunday record of 31,020 fans (in 2020). pic.twitter.com/nXE6tKbNhX