Δείτε παρακάτω ολόκληρο το tie-break που σημαδεύτηκε από τα λάθη του Στέφανου στα κρίσιμα σημεία:

This tiebreak had EVERYTHING, but it's Novak who prevails and he's now just ONE set away from history! 😮



🖥️ #AusOpen LIVE | https://t.co/80XjQpwd6J#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/qQINkgaZUQ