Πρώτος major τίτλος για Σαμπαλένκα! (vids)

Μετά από έναν εκπληκτικό τελικό διάρκειας 2 ωρών και 28 λεπτών, η 24χρονη Λευκορωσίδα (Νο.5) έκανε τη μεγάλη ανατροπή και υπέταξε την περσινή νικήτρια του Wimbledon (Νο.25) με 4-6, 6-3, 6-4.

Φαίνεται πιο ώριμη από ποτέ και επιτέλους δικαιώνει όσους πίστευαν ότι έχει το ταλέντο για να κυνηγήσει όλους τους μεγάλους τίτλους. Στο παρελθόν έδειχνε να μην «αντέχει» τη μεγάλη σκηνή, είχε και τρομερά προβλήματα στο σερβίς της, όμως δούλεψε σκληρά και είναι πλέον εδώ για να τα «χτυπήσει» όλα!

Ήταν μια φανταστική εμφάνιση, ίσως και η καλύτερη στην καριέρα της, που συνοδεύτηκε από 51 winners, μεταξύ των οποίων και 17 άσοι! Γνωστή για τις ανατροπές της, μπορεί να έχασε το πρώτο σετ, όμως συνέχισε να ψάχνει τα χτυπήματά της, ήταν ανθεκτική στα ράλι και σήκωσε τελικά δικαίως τον 12ο τίτλο στην καριέρα της.

Το τελευταίο γκέιμ, πάντως, ήταν δραματικό, με την Αρίνα να χάνει τρία ματς πόιντ (το πρώτο με διπλό λάθος), να σβήνει ένα μπρέικ πόιντ της 23χρονης Καζάκας (Νο.25) και να κλείνει το ματς στην τέταρτη ευκαιρία της.

Έχει πλέον 11 νίκες σε ισάριθμους αγώνες τη φετινή σεζόν, έχοντας χάσει μόνο ένα σετ, και θα επιστρέψει στο Νο.2 του κόσμου. Η Ριμπάκινα, από την άλλη, θα κάνει (επιτέλους) την πρώτη της είσοδο στο Τοp 10, κάτι που θα είχε γίνει από πέρυσι αν είχε πάρει βαθμούς για την πορεία της στο Wimbledon.

H Σαμπαλένκα ήταν, φυσικά, πολύ συγκινημένη στην τελετή απονομής, όπου είπε υπέροχα λόγια για την ομάδα της: «Η ομάδα μου είναι η πιο τρελή του tour. Περάσαμε πολλά σκαμπανεβάσματα πέρυσι, δουλέψαμε σκληρά και εσείς αξίζετε το τρόπαιο. Έχει περισσότερο να κάνει με εσάς, παρά με εμένα. Σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για μένα, σας αγαπώ».

Το Australian Open, βέβαια, θα ολοκληρωθεί αύριο, με τον τελικό των ανδρών ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Νόβακ Τζόκοβιτς να δεσπόζει στο πρόγραμμα (29/1, 10.30).

It means so much.



Even to the coach 💙@SabalenkaA • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/h2nrtD3MmN