Με Τζόκοβιτς για τον τίτλο και το Νο.1 ο Τσιτσιπάς! (vids)

Μπορεί να έχασε για λίγο τον... δρόμο στο πρώτο σετ, αλλά ο 35χρονος Σέρβος πήρε τη νίκη με 6-5, 6-1, 6-2 σε 2 ώρες και 20 λεπτά και θα διεκδικήσει την Κυριακή κόντρα στον Στεφ τον δέκατο τίτλο του στο Melbourne Park.

Δεν έχει χάσει ποτέ στα ημιτελικά (10/10), αλλά ούτε και στον τελικό της διοργάνωσης (9/9), ενώ μετράει τώρα 27 σερί νίκες στο ΑΟ και 40 σερί νίκες στην Αυστραλία. Θα είναι για εκείνον ο 33ος Grand Slam τελικός (έχει περισσότερους από κάθε άλλον) και αν καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο, θα φτάσει τους 22 major τίτλους, «πιάνοντας» τον Ράφα Ναδάλ. Πραγματικά, θα πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του για να αρπάξει το τρόπαιο ο Στέφανος!

Στο πρώτο σετ, πάντως, ο Νόλε φάνηκε «ευάλωτος», επηρεασμένος από την ατμόσφαιρα, καθώς μεγάλο μέρος του κοινού ήταν στο πλευρό του 25χρονου Αμερικανού (Νο.35), αλλά και από μία διαμάχη που είχε με τον umpire για τον χρόνο στα σερβίς. Έχασε προβάδισμα με 5-1 και σετ πόιντ στο σημείο αυτό, είδε τον αντίπαλό του να ισοφαρίζει σε 5-5, όμως με νέο μπρέικ στο δωδέκατο γκέιμ κατέκτησε το πρώτο σετ.

Πιο... αγριεμένος στο δεύτερο σετ, με δύο μπρέικ πέρασε μπροστά με 5-0 και αφού έφτασε με άνεση στο 2-0 στα σετ, δεν υπήρχε πλέον... γυρισμός για τον Πολ. Με δύο ακόμα μπρέικ του Τζόκοβιτς έγινε το 3-0 στο τρίτο σετ και εκεί τελείωσαν επισήμως όλα. Δέκατος τελικός και φουλ για τον δέκατο τίτλο!

Πέρα από την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία του στην Αυστραλία, ο Νόλε έχει το πάνω χέρι και στις αναμετρήσεις με τον Τσιτσιπά, καθώς έχει κερδίσει 10 από τα 12 ματς τους, τρέχοντας ένα σερί 9-0!

Αν κάποιος, πάντως, μπορεί να... κοιτάξει στα μάτια τον Σέρβο σούπερ σταρ, αυτός είναι ο Στέφανος, ειδικά έτσι όπως παίζει τη φετινή σεζόν. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι έχει 10/10 από το ξεκίνημα της νέας χρονιάς! Και ο Νόλε, βέβαια, είναι αήττητος φέτος (11/11)...

Οι δυο τους είχαν μονομαχήσει και στον τελικό του Roland Garros το 2021, όπου ο Στεφ «πέταξε» προβάδισμα με 2-0 και γνώρισε οδυνηρή ήττα στα πέντε σετ. Αυτό το ματς ήταν σίγουρα μάθημα για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα...

Ο νικητής θα ανεβεί και στο Νο.1 του κόσμου!

He just always finds a way! @DjokerNole 🇷🇸 looked to be in control, then he was on the back foot, but he closes out the first with a massive break of serve.



He leads 7-5 after one.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/n1aj56WeyV