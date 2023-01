«Τσιτσιπάς, ο Έλληνας θεός του τένις» (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Australian Open, καθώς επικράτησε του Καρέν Χατσάνοφ με 3-1 σετ.

Στο πλευρό του είχε και αρκετούς Έλληνες φιλάθλους και μάλιστα μια φαν του κατάφερε να ξεχωρίσει στην κερκίδα με το επικό πλακάτ που είχε δημιουργήσει. «Ο Έλληνας Θεός του τένις», όπως έγραφε και το συνόδευσε και με σκίτσα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Roland-Garros 2021 🥈#AusOpen 2023 🥈 or 🏆?@steftsitsipas IS BACK IN A GRAND SLAM FINAL!pic.twitter.com/3fdUeUm5D1