Ασυγκράτητος ο Τσιτσιπάς, πάει για κούπα στη Μελβούρνη! (vids)

Πιο έτοιμος από ποτέ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ξεπέρασε το εμπόδιο του Καρέν Χατσάνοφ στα τέσσερα σετ και θα διεκδικήσει την Κυριακή (29/1, 10.30) στη Μελβούρνη τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας του!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.4) έδειξε χαρακτήρα στις δύσκολες στιγμές του, επικράτησε με 7-6(2), 6-4, 6-7(6), 6-3 σε 3 ώρες και 21 λεπτά και περιμένει στον δεύτερο major τελικό του (πρώτο στο Australian Open) τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Τόμι Πολ (10.30).

Είναι, δηλαδή, πολύ πιθανή η επανάληψη του τελικού του Roland Garros 2021, όπου ο Στεφ είχε προηγηθεί με 0-2, αλλά ο Νόλε κατέκτησε το τρόπαιο παίρνοντας τη νίκη στα πέντε σετ...

Χωρίς καν να παίξει το καλύτερό του τένις στα δύο πρώτα σετ, ο 24χρονος τενίστας... έβαλε το πόδι στο γκάζι όταν χρειάστηκε, προηγήθηκε με 2-0 και μπήκε με αέρα στο τρίτο, όπου πήρε γρήγορα κεφάλι στο σκορ. Όταν, όμως, πλησίασε τη... γραμμή του τερματισμού, δεν μπόρεσε να κλείσει τον αγώνα και σχεδόν από το πουθενά ο Χατσάνοφ έσωσε δύο ματς πόιντ και μείωσε σε 2-1.

Ο Στεφ απέδειξε, ωστόσο, ότι το τρίτο σετ ήταν μια κακή παρένθεση και ανεβάζοντας την απόδοσή του στο τέταρτο έφτασε πανηγυρικά στην πρόκριση, αποφεύγοντας επιπλέον... περιπέτειες. Η αλήθεια είναι ότι είχε διαρκώς υπό πίεση τον 26χρονο Ρώσο (Νο.20) με τις εξαιρετικές επιστροφές του και πλέον μετράει έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες κόντρα στον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Αν βρει τον... αφηνιασμένο Τζόκοβιτς στον τελικό, δεν θα είναι το φαβορί για τη νίκη. Με τον τρόπο, όμως, που παίζει αυτές τις δύο εβδομάδες στη Μελβούρνη (και όχι μόνο) και την πνευματική ετοιμότητα που δείχνει στο court, έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι μπορεί να σπάσει το αήττητο σερί του Σέρβου στην Αυστραλία. Και ο ίδιος, άλλωστε, είναι αήττητος τη φετινή σεζόν, με 10-0 σε United Cup και Australian Open!

Όπως και στα προηγούμενα ματς του στη διοργάνωση, ο Στέφανος μπήκε δυνατά στο γήπεδο και ήταν αυτός που πήρε πρώτος στο προβάδισμα στο σετ, πετυχαίνοντας μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (3-1). Δεν είχε, όμως, πρώτο σερβίς στο επόμενο γκέιμ, με αποτέλεσμα να απαντήσει άμεσα ο Χατσάνοφ και να πάρει πίσω το μπρέικ (3-2).

Ο Στεφ, πάντως, συνέχισε να «διαβάζει» καλά το σερβίς του Ρώσου και κατάφερε να τον «σπάσει» για άλλη μια φορά στο όγδοο γκέιμ (5-3), κάτι που του έδωσε το δικαίωμα να σερβίρει για την κατάκτηση του πρώτου σετ. Ξεκίνησε, ωστόσο, με δύο διπλά λάθη και μετά δεν μπόρεσε να αποφύγει το νέο μπρέικ του Χατσάνοφ.

Σα να μην έφτανε αυτό, στο 5-5 δέχτηκε δεύτερο time violation warning, έχασε το πρώτο σερβίς και υπέπεσε σε διπλό λάθος, για να μείνει πίσω με 0-30. Με τέσσερις διαδοχικούς πόντους, ωστόσο, έμεινε όρθιος και τελικά το σετ κρίθηκε στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Στεφ ήταν εκπληκτικός, «έσπρωξε» τον Χατσάνοφ σε αβίαστα λάθη με το backhand και μπήκαν οι βάσεις για την πρόκριση. Όλα αυτά, παρότι έβαλε μέσα μόνο το 46% των πρώτων σερβίς στο πρώτο σετ.

Συνεχίζοντας να επιστρέφει πολύ καλά και στο δεύτερο σετ, ο Στεφ είχε τρεις ευκαιρίες για μπρέικ στο τρίτο γκέιμ, ωστόσο ο Χατσάνοφ «καθάρισε» κυρίως διότι βρήκε το σερβίς του στις κρίσιμες στιγμές.

Για να φτάσουμε στο 4-4, όπου ο Τσιτσιπάς έβγαλε απίθανες άμυνες στο 15-30 (με λίγη... βοήθεια από τον Ρώσο), βρέθηκε με διπλό μπρέικ πόιντ και τελικά «έσπασε» τον Ρώσο για το 5-4. Αυτή τη φορά δεν... τα έχασε όταν σέρβιρε για το σετ και έφτασε στο 2-0 με love service game.

Η πίεση στο σερβίς του Χατσάνοφ δεν σταμάτησε ούτε στο τρίτο σετ, με τον Στεφ να «χτυπάει» στο τρίτο γκέιμ και να περνάει μπροστά με 2-1. Έχοντας πλέον βελτιώσει τα νούμερα στο σερβίς του, εδραίωσε το προβάδισμα και πήρε τις μπάλες να σερβίρει για το πολυπόθητο εισιτήριο στο 5-4.

Kάνοντας την ύστατη προσπάθεια να μείνει στο ματς, ο Ρώσος τα έπαιξε όλα για όλα στο σημείο αυτό, «στρίμωξε» τον Στεφ και εκμεταλλεύτηκε το πρώτο του μπρέικ πόιντ στο σετ, με απίθανες άμυνες και ένα άστοχο smash του Έλληνα τενίστα.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, λοιπόν, το σετ πήγε σε τάι μπρέικ, όπου ο Στεφ είχε δύο ματς πόιντ στο 6-4 (το ένα στο σερβίς του), αλλά ο Χατσάνοφ έβγαλε δύο μεγάλα forehand (το δεύτερο ήταν οριακό) και με τέσσερις διαδοχικούς πόντους συνολικά μείωσε σε 2-1!

Ο Στέφανος δεν άφησε την απρόσμενη αυτή εξέλιξη να τον αποσυντονίσει και απάντησε με γρήγορο μπρέικ στο τέταρτο σετ (2-0). Παίζοντας με καθαρό μυαλό στη συνέχεια, παρέμεινε στη θέση του οδηγού και στο 5-3 βρέθηκε ξανά να σερβίρει για μια θέση στον τελικό.

Και δεν άφησε ξανά την ευκαιρία να πάει χαμένη... Βρίσκοντας μεγάλα σερβίς σφράγισε την πρόκριση και θα διεκδικήσει για πρώτη φορά τον τίτλο στη Μελβούρνη. Μέχρι σήμερα μετρούσε τρεις ήττες στα ημιτελικά!

Αν καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο, δεν θα κατακτήσει μόνο τον πρώτο Grand Slam τίτλο του. Θα ανεβεί και για πρώτη φορά στην κορυφή του κόσμου. Για την ώρα, έχει εξασφαλίσει την επιστροφή του στο Top 3.

Το βέβαιο είναι ότι δείχνει έτοιμος για πολύ μεγάλα πράγματα τη φετινή σεζόν!