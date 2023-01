Έσωσε δύο ματς πόιντ ο Χατσάνοφ και μείωσε σε 2-1 (vid)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχασε το σερβίς του όταν σέρβιρε για τη νίκη στο 5-4 και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Στεφ είχε δύο ματς πόιντ στο 6-4, αλλά με τέσσερις σερί πόντους ο 26χρονος Ρώσος «έκλεψε» το σετ και μείωσε σε 2-1!

Δείτε τα δύο εκπληκτικά forehand του Χατσάνοφ στα ματς πόιντ και τον τρόπο με τον οποίο έκλεισε τελικά το σετ...

AMAZING stuff from Karen Khachanov! 🤯 Facing 2️⃣ MATCH points, he rattles off four points of his own and WINS the third set! 💥



#AusOpen