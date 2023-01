Κι όμως, ο Τσιτσιπάς κέρδισε αυτό το ράλι (vid)

Δεν κάνει και το καλύτερο παιχνίδι του κόντρα στον Καρέν Χατσάνοφ, αλλά πόντοι σαν αυτοί δείχνουν πολλά για την εικόνα του αγώνα.

Ο Ρώσος είχε τις ευκαιρίες να καθαρίσει αυτό το ράλι και να ισοφαρίσει σε 30-30, όμως ο Στεφ επέμεινε και τελικά κέρδισε τον πόντο για να βρεθεί μπροστά με 15-40.

Στη συνέχεια πέτυχε το μπρέικ (5-4) και έκλεισε το δεύτερο σετ στο σερβίς του, χωρίς να χάσει πόντο.

HOW did Tsitsipas win this rally?! 🤯🤯



