Η Αζαρένκα την... είπε σε δημοσιογράφο που την ρώτησε για τον Τζόκοβιτς (vid)

Πρώτα ο δημοσιογράφος με την Αζαρένκα έκαναν διάλογο, με τη Λευκορωσίδα να του λέει ότι είναι ένα θέμα το οποίο εκείνος επιμένει να φέρει στο τραπέζι. Στη συνέχεια, η 2 φορές πρωταθλήτρια του Australian Open εξήγησε πως δεν βλέπει τον λόγο να μοιραστεί την άποψή της γι' αυτό το ζήτημα σε μια συνέντευξη που αφορούσε τον αγώνα της για τα ημιτελικά του Australian Open.

«Δεν ξέρω τι σχέση μπορεί να έχει ο Νόβακ με αυτό. Σήμερα μίλησα και με έναν άνδρα της ασφάλειας που με συνοδεύει κάθε μέρα στην προπόνηση και τον ξέρω χρόνια. Απλά τον ρώτησα τι έγινε και μου εξήγησε. Δεν ξέρω τι θέλετε να πω από εκεί και πέρα. Δεν βλέπω το λόγο να το επαναφέρουμε συνέχεια στην επιφάνεια. Τέτοια περιστατικά δεν έχουν να κάνουν με τους παίκτες, αλλά με κάποιο τρόπο συνέχεια σπρώχνετε τους παίκτες μέσα σ' αυτά. Ποια είναι η σκοπιμότητα; Νομίζω πως θα έπρεπε εσείς να κάνετε αυτή την ερώτηση στους εαυτούς σας, όχι εγώ».

Παρά την ξεκάθαρη διάθεση της έμπειρης τενίστριας να μην αναμιχθεί, αλλά και την υπενθύμιση ότι δεν είναι ο ρόλος της να αναμιχθεί, ο δημοσιογράφος επέμεινε και ρώτησε τη Λευκορωσίδα αν την ενοχλεί που κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποίησαν το τουρνουά για να προβάλλουν τις θέσεις της Ρωσίας.

«Ό,τι απάντηση και να δώσω τώρα, θα τη στρέψεται εναντίον μου. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι υπάρχουν πραγματικά σοβαρά πράγματα που γίνονται στον κόσμο», απάντησε η ίδια, ρωτώντας στη συνέχεια τον δημοσιογράφο αν καλύπτει πολιτικό ρεπορτάζ.

«Όχι, είμαι αθλητικός δημοσιογράφος», της απάντησε εκείνος, με την Βίκυ να συμπληρώνει: «Και εγώ είμαι αθλήτρια. Με ρωτάτε πράγματα που κάποιος ίσως πιστέψει ότι είναι στον έλεγχό μου, αλλά δεν είναι. Δεν ξέρω τι περιμένετε να απαντήσω. Ή αν είναι απλά μια προβοκατόρικη ερώτηση, για να γυρίσετε μετά την ιστορία όπως τη θέλετε».



Another edition of "let's try to drag Azarenka into stuff that has got nothing to do with her so everyone hates her even more" volume 985 🥰



"What's the goal here? I think you should ask yourself that question, not me." 👏 pic.twitter.com/5JJ6H9EI3i