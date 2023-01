Επιβεβαίωσε το ραντεβού με Ριμπάκινα στον τελικό η Σαμπαλένκα (vids)

Εξαιρετική τη φετινή σεζόν η 23χρονη Λευκορωσίδα (Νο.5), πήρε τη νίκη επί της 30χρονη Πολωνής (Νο.45) με 7-6(1), 6-2 και θα διεκδικήσει το Σάββατο (28/1) κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα τον τίτλο στο Australian Open.

Επιβεβαίωσε, λοιπόν, τη σούπερ φόρμα της, κάνοντας το 10/10 μέσα στο 2023, χωρίς να έχει απώλεια σετ! Έχει, μάλιστα, και καλή παράδοση κόντρα στη Ριμπάκινα, καθώς έχει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες με την 23χρονη Καζάκα. Όλα τα ματς, πάντως, πήγαν στα τρία σετ.

Η Λινέτ, που με τη φοβερή πορεία της θα πλησιάσει για πρώτη φορά το Top 20 (No.22), άντεξε το... σφυροκόπημα της Σαμπαλένκα για ένα σετ, στο οποίο ήταν και πολύ ανταγωνιστική, σημειώνοντας πρώτη μπρέικ.

Η Λευκορωσίδα, ωστόσο, βρήκε γρήγορα τον ρυθμό της, πήρε πίσω το μπρέικ (2-2) και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου η Αρίνα ήταν φανταστική, βγήκε μπροστά και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην αντίπαλό της.

Άνοιξε έτσι... διάπλατα ο δρόμος για τη νίκη, με τη Σαμπαλένκα να επιτίθεται... ανελέητα στην Πολωνή στη συνέχεια και να σφραγίζει την πρόκριση χάνοντας μόνο δύο γκέιμ μέχρι το τέλος. Μετά από τρεις χαμένους ημιτελικούς, θα παίξει στον μεγαλύτερο αγώνα της καριέρας της!

Πέρα από αυτό, με την πορεία της στη Μελβούρνη θα επιστρέψει στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, αρκετά πίσω από την Ίγκα Σβιόντεκ. Με την ήττα της Λινέτ «σφραγίζεται» και η πρώτη είσοδος της Ριμπάκινα στο Top 10, ενώ η Μαρία Σάκκαρη θα πέσει στο Νο.7 (-1).

Το βέβαιο είναι ότι θα δούμε έναν σπουδαίο τελικό, ανάμεσα στις δύο καλύτερες παίκτριες της διοργάνωσης, με «βροχή» βαριών χτυπημάτων.

Θυμίζουμε ότι αύριο (27/1) θα μάθουμε και τον τελικό των ανδρών, αφού θα μονομαχήσουν στα ημιτελικά Χατσάνοφ-Τσιτσιπάς (05.30) και Τζόκοβιτς-Πολ (10.30).

