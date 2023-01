Δεύτερος τελικός Grand Slam για τη Ριμπάκινα (vids)

Παρότι δεν σέρβιρε όσο καλά σερβίρει συνήθως, η 23χρονη Καζάκα (Νο.25) λύγισε με 7-6(4), 6-3 την 31χρονη Λευκορωσίδα (Νο.24) σε 1 ώρα και 41 λεπτά και θα περιμένει στον τελικό του Australian Open μια εκ των Αρίνα Σαμπαλένκα, Μάγκντα. Θα προσπαθήσει, φυσικά, να κάνει το 2/2 μετά τη θριαμβευτική πορεία της στο Wimbledon την περσινή σεζόν!

Τότε δεν πήρε βαθμούς και έμεινε μακριά από το Top 10, αλλά... αποδόθηκε δικαιοσύνη στη Μελβούρνη, καθώς με τη σημερινή νίκη της θα κάνει τη Δευτέρα (30/1) το ντεμπούτο της στην πρώτη δεκάδα του κόσμου, εκτός αν κατακτήσει τον τίτλο η Μάγκντα Λινέτ.

Όλα αυτά χωρίς... τυμπανοκρουσίες, καθώς πρόκειται για μια πολύ χαμηλών τόνων κοπέλα, την οποία δεν υπολόγιζαν πολλοί πριν την έναρξη του τουρνουά. Ούτε καν οι διοργανωτές, που μέχρι τα προημιτελικά την... αγνοούσαν στον προγραμματισμό της και την έβαζαν να παίξει στα μικρότερα γήπεδα!

Είναι, όμως, μια εξαιρετική τενίστρια, με «φονικό» σερβίς, εξαιρετικές επιστροφές και πολύ δυνατά χτυπήματα, που μπορούν αν «πληγώσουν» οποιαδήποτε αντίπαλο. Προσθέστε και την ηρεμία που έχει στο παιχνίδι της για να καταλάβετε ότι είναι μια παίκτρια που έχει όλο το μέλλον μπροστά της.

Και τα κατάφερε σήμερα, παρά τα σκαμπανεβάσματα στο σερβίς της, αλλά και τη μέτρια μέρα του forehand της, που... κανονικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της.

Στο πρώτο σετ έγινε μεγάλη μάχη, με τη γεννημένη στη Μόσχα Ριμπάκινα να προηγείται με 5-3, να χάνει σετ πόιντ στο 5-4 και τελικά να «γράφει» το 1-0 στο τάι μπρέικ, αφού πρώτα επέστρεψε από το 0-40 στο 5-5.

Τα πράγματα έγιναν πιο απλά στη συνέχεια, καθώς η Ριμπάκινα προηγήθηκε με διπλό μπρέικ (5-2) και παρόλο που δεν έκλεισε το ματς στο επόμενο γκέιμ, το έκανε αμέσως μετά στο σερβίς της Βίκα, νικήτριας του 2012 και του 2013.

Η άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο είχε πολλά προβλήματα στο δεύτερο σερβίς της, πίσω από το οποίο πήρε μόνο 6 από τους 27 πόντους!

Η άλλη φιναλίστ θα προκύψει από το ματς ανάμεσα στη Μάγκντα Λινέτ και την Αρίνα Σαμπαλένκα.

A brilliant performance 👏



Elena Rybakina is heading to the #AO2023 women's singles final!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen pic.twitter.com/w7vEytvVdX