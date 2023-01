Φωτογραφήθηκε με υποστηρικτές του Πούτιν ο πατέρας του Τζόκοβιτς (vids)

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Αντρέι Ρούμπλεφ στα προημιτελικά του Australian Open, ο Σρτζαν Τζόκοβιτς φωτογραφήθηκε με μια παρέα υποστηρικτών της Ρωσίας, η οποία αναστάτωσε χθες το Melbourne Park (τέσσερις από αυτούς, μάλιστα, εκδιώχθηκαν από τις εγκαταστάσεις) φωνάζοντας «Ρωσία Σερβία» και το όνομα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο μπαμπάς του Νόλε φαίνεται να ποζάρει δίπλα σε μια σημαία με τη φωτογραφία του Πούτιν, αλλά και σε έναν άνθρωπο που φοράει μπλουζάκι με το γράμμα «Ζ» (σύμβολο υποστήριξης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία)..

Φεύγοντας, μάλιστα, ακούγεται να λέει «zivejli Russiyani», που σημαίνει «εις υγείαν των Ρώσων».

Με αφορμή το περιστατικό, το Australian Open εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «Οι παίκτες και οι ομάδες τους έχουν ενημερωθεί για την πολιτική του event σχετικά με σημαίες και σύμβολα για να αποφευχθεί κάθε κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε στενά με την ασφάλεια του τουρνουά».

Θυμίζουμε ότι οι διοργανωτές έχουν απαγορέψει τις σημαίες της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στις εγκαταστάσεις.

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3