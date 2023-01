Στα ημιτελικά για... πλάκα ο Τζόκοβιτς (vid)

Χωρίς να απειληθεί σε κανένα σημείο του αγώνα από τον Νο.6 τενίστα στον κόσμο, ο Νόλε (Νο.5) πήρε τη νίκη με 6-1, 6-2, 6-4 σε 2 ώρες και 3 λεπτά και πέρασε για 44η φορά σε ημιτελικά Grand Slam. Πλέον απέχει μόνο δύο από τον ρέκορντμαν Ρότζερ Φέντερερ!

Έφτασε στην τετράδα του Australian Open για δέκατη φορά στην καριέρα του και έχει τώρα 26 διαδοχικές νίκες στη Μελβούρνη, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Άντρε Άγκασι.

Θέλετε κι άλλα νούμερα που να αποδεικνύουν την κυριαρχία του στην Αυστραλία; Έχει 39 σερί νίκες στη χώρα με την τελευταία ήττα του να έχει σημειωθεί το 2018!

Το βασικό, βέβαια, είναι ότι είναι αυτή τη στιγμή σε σούπερ φόρμα, έχει... ξεχάσει το πρόβλημα στο πόδι και δύσκολα θα χάσει τον δρόμο προς τον 22ο Grand Slam τίτλο του. Όταν φτάνει στα ημιτελικά, κερδίζει στη συνέχεια και τον τίτλο (9/9)!

Αυτός που θα επιχειρήσει την Παρασκευή (27/1) να σπάσει το αήττητο σερί του είναι ο Αμερικανός Τόμι Πολ, που απέκλεισε νωρίτερα τον συμπατριώτη του Μπεν Σέλτον στα τέσσερα σετ και πέρασε στον πρώτο major ημιτελικό του.

Ο Ρούμπλεφ, από την πλευρά του, έκανε ό,τι μπορούσε για να «επιβιώσει», όμως ήταν αδύνατον να βρει λύσεις απέναντι σε αυτόν τον σπουδαίο αντίπαλο. Είχε έξι ευκαιρίες για μπρέικ, αλλά κάθε φορά ο Νόλε έβρισκε τον τρόπο να ξεφύγει, είτε με το σερβίς του, είτε με τις... ανελέητες επιθέσεις του, που κανείς δεν μπορεί να εξουδετερώσει.

Στα δύο τελευταία ματς του δείχνει αχτύπητος και, όπως και ο Στέφανος Τσιτσιπάς (που παίζει ημιτελικά με τον Καρέν Χατσάνοφ), είναι δύο νίκες μακριά από το Νο.1 του κόσμου.

Το ζευγάρι του τελικού θα το μάθουμε σε δύο μέρες, με το πρώτο ματς (λογικά του Στέφανου) να ξεκινάει στις 05.30 το πρωί και το δεύτερο στις 10.00.

Making the hard courts look easy 💪@DjokerNole is into his 10th #AusOpen semifinal!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2023 pic.twitter.com/bLy6VAxKZG