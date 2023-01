Πήρε την αμερικανική μάχη ο Πολ και... περιμένει Τζόκοβιτς (vids)

Ο 25χρονος τενίστας (Νο.35) πήρε τον αμερικανικό «εμφύλιο» με 7-6(6), 6-3, 5-7, 6-4 και θα περιμένει στα ημιτελικά του Australian Open έναν εκ των Νόβακ Τζόκοβιτς, Αντρέι Ρούμπλεφ.

Είναι ο πρώτος τενίστας από τις ΗΠΑ που φτάνει στους «4» μετά τον Άντι Ρόντικ το 2009 και με τη μέχρι τώρα πορεία του στη διοργάνωση έχει εξασφαλίσει την πρώτη είσοδό του στο Top 20 της παγκόσμιας κατάταξης (Νο.19).

Ο 20χρονος συμπατριώτης του (Νο.89), από την άλλη, που μόλις στο πρώτο του ταξίδι εκτός ΗΠΑ πέρασε σε προημιτελικό major, θα μπει τη Δευτέρα στο Top 50 του κόσμου (No.43)

Mια εξαιρετική περίοδος για το αμερικανικό τένις, καθώς δέκα παίκτες από τη χώρα θα βρίσκονται την προσεχή εβδομάδα στoυς πρώτους 50 του κόσμου!

Πρόκειται για τους Τέιλορ Φριτζ, Φράνσις Τιάφοου, Τόμι Πολ, Σεμπάστιαν Κόρντα, Τζον Ίσνερ, Μπεν Σέλτον, Τζένσον Μπρούκσμπι, Τζέι Τζέι Γουλφ, Ράιλι Οπέλκα και Μπράντον Νακασίμα.

