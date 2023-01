Κινδύνεψε με αποβολή ο Τσιτσιπάς! (vid)

Σε μια στιγμή εκνευρισμού στο τρίτο σετ, ο 24χρονος τενίστας χτύπησε την μπάλα προς τον τοίχο πίσω από την baseline και λίγο έλειψε να χτυπήσει ένα ball boy!

Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον κανονισμό, θα είχαμε αποβολή του από τη διοργάνωση! Ανάλογο περιστατικό, άλλωστε, είχαμε στο US Open 2020, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να χτυπάει κατά λάθος επόπτρια γραμμών και να ολοκληρώνει άδοξα την πορεία του στη διοργάνωση.

Ο Στεφ εξήγησε τη σκηνή στη συνέντευξη τύπου: «Είδα το ball kid όταν επέστρεψε η μπάλα. Είμαι επαγγελματίας τενίστας, προφανώς και δεν σημάδευα το παιδί. Είδα τον τοίχο, την έστειλα προς τον τοίχο. Το παιδί, στα μάτια, ήταν αρκετά μακριά μου. Θα έπρεπε να είμαι τελείως άστοχος για να το χτυπήσω. Σίγουρα δεν είναι ωραίο ούτε να χτυπήσω την μπάλα προς τον τοίχο. Δε νομίζω να τη χτύπησα τόσο δυνατά, αλλά δεν έχει σημασία. Φυσικά και δεν είμαι ευχαριστημένος, δεν θα έπρεπε να το είχα κάνει. Ήταν μέρος της στιγμής, ήταν κακό το χτύπημά μου και υπήρχε λίγος εκνευρισμός. Συνέχισα να παίζω μετά από αυτό, δεν το άφησα να με επηρεάσει».

Ευτυχώς, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και ο Στεφ θα παίξει την Παρασκευή (27/1) με τον Καρέν Χατσάνοφ για μια θέση στον τελικό του Australian Open!

