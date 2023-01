Το Αζερμπαϊτζάν ζητάει τιμωρία του Χατσάνοφ για μηνύματα στην κάμερα

Και αυτό διότι ο 26χρονος Ρώσος με αρμενικές ρίζες στέλνει μηνύματα στήριξης στην αμφισβητούμενη περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Συνέχισε να πιστεύεις μέχρι το τέλος, κράτα γερά Αρτσάχ» και «Αρτσάχ μείνε δυνατή», ήταν αυτά που έγραψε στον τηλεοπτικό φακό σε δύο αγώνες του και προκάλεσε τις αντιδράσεις του Αζερμπαϊτζάν. Η ομοσπονδία της χώρας, μάλιστα, ζήτησε από την ITF την τιμωρία του και μέτρα «για να αποφευχθούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον».

Ο εθνοτικά αρμενικός θύλακας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, γνωστός από τους αυτονομιστές ως Δημοκρατία της Αρτσάχ, αποσχίστηκε από το Αζερμπαϊτζάν με την αρμενική υποστήριξη μετά από μια αιματηρή σύγκρουση στις αρχές της δεκαετίας του 1990.



Το 2020, το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε έναν δεύτερο πόλεμο στην περιοχή, κερδίζοντας με επιτυχία μέρος της επικράτειας που ελέγχεται από τους αυτονομιστές που υποστηρίζονται από την Αρμενία.

«Έχω αρμενικές ρίζες», είπε ο Χατσάνοφ μετά την πρόκριση στα ημιτελικά και αφού είχε κάνει την εμφάνισή της στη Rod Laver Arena μια σημαία της Αρμενίας. «Από την πλευρά του μπαμπά μου, του παππού μου, ακόμα και της μαμάς μου. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να πάω πιο βαθιά, απλά ήθελα να δείξω δύναμη και στήριξη προς τους ανθρώπους μου, αυτό είναι όλο».

Ο παίκτης, πάντως, ισχυρίζεται ότι μέχρι τώρα δεν του έχει ζητηθεί να σταματήσει να γράφει τέτοιου είδους μηνύματα.

While Russia’s Karen Khachanov plays without a flag by his name at #AusOpen, there are other flags in the stands for him: those of Artsakh (aka Nagorno-Karabakh), the embattled region which the ethnically Armenian Khachanov has urged support for during the tournament. https://t.co/57RKyFghoW pic.twitter.com/4aoZ416D6e