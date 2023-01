Ασταμάτητη η Σαμπαλένκα - Συνεχίζεται το όνειρο για Λινέτ (vids)

Ασυγκράτητη η 24χρονη Λευκορωσίδα (Νο.5), άφησε έξω με 6-3, 6-2 την Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία (Νο.64) και πέρασε για πρώτη φορά στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Μέχρι τώρα δεν έχει χάσει σε προημιτελικό Grand Slam (4/4)!

Είναι, μάλιστα, αήττητη τη φετινή σεζόν, έχοντας πετύχει εννιά νίκες σε ισάριθμους αγώνες, χωρίς απώλεια σετ!

Θα προσπαθήσει να της κόψει τον δρόμο προς τον πρώτο major τελικό της καριέρας της η Λινέτ, που μέχρι τώρα δεν είχε πάει πέρα από τρίτο γύρο σε σλαμ! Η 30χρονη Πολωνή (Νο.45) απέκλεισε την Καρολίνα Πλίσκοβα (Νο.31), άλλοτε Νο.1 στον κόσμο, με 6-3, 7-5.

Το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού είναι Ριμπάκινα-Αζαρένκα και οι δύο αγώνες θα γίνουν αύριο (26/1) από τις 10.30 το πρωί.

