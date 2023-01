Εγκατέλειψε ο Κόρντα, στα ημιτελικά ο Χατσάνοφ (vids)

Ο 22χρονος :Αμερικανός (Νο.31) αντιμετώπισε πρόβλημα στον δεξιό καρπό του στο δεύτερο σετ και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια, την ώρα που ο 26χρονος Ρώσος (Νο.20) βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 7-6(5), 6-3, 3-0.

Μέχρι να τραυματιστεί, πάντως, ο Κόρντα ήταν πολύ ανταγωνιστικός και, μάλιστα, κατάφερε να επιστρέψει από το 5-2 στο πρώτο σετ, αν και τελικά λύγισε στο τάι μπρέικ.

Ο Χατσάνοφ, λοιπόν, πέρασε στον δεύτερο (διαδοχικό) Grand Slam ημιτελικό του (είχε φτάσει και στους «4» της Νέας Υόρκης) και εκεί περιμένει την Παρασκευή (27/1) τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Γίρι Λεχέτσκα (11.30-12.00).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στεφ έχει παίξει πέντε αγώνες κόντρα στον Ρώσο και μετράει ισάριθμες νίκες! Ο Χατσάνοφ, ωστόσο, φαίνεται ότι έχει περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον και έχει το παιχνίδι, αλλά και την αυτοπεποίθηση για να φτάσει ακόμα πιο μακριά.

Μέχρι φέτος δεν είχε πάει πέρα από τον τρίτο γύρο του Australian Open!

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Ρούμπλεφ-Τζόκοβιτς και Σέλτον-Πολ.

Sebastian Korda has been forced to retire due to injury.@karenkhachanov advances 7-6(5) 6-3 3-0 ret.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/AbiEHT4iKh