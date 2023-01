Δεύτερος major ημιτελικός για Ριμπάκινα (vids)

Σερβίροντας για άλλη μια φορά εκπληκτικά (είχε και 11 άσους), η περσινή νικήτρια του Wimbledon (No.25) λύγισε την πρωταθλήτρια του Roland Garros 2017 (No.17) με 6-2, 6-4 σε 79 λεπτά και έκλεισε θέση σε τετράδα major για δεύτερη φορά στην καριέρα της.

Πολλοί την είχαν αγνοήσει πριν την έναρξη του τουρνουά (ακόμα και οι διοργανωτές στον προγραμματισμό τους), αλλά η 23χρονη Καζάκα, μια πολύ χαμηλών τόνων κοπέλα, δείχνει ότι μόνο τυχαία δεν ήταν η πορεία της στο Λονδίνο την περσινή σεζόν.

Και αυτή τη φορά βάζει και βαθμούς στην τσέπη, κάτι που σημαίνει ότι με μια νίκη ακόμα θα... αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα κάνει, δηλαδή, την πρώτη της είσοδο στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αυτή η νίκη, βέβαια, θα πρέπει να επιτευχθεί κόντρα σε ένα ακόμα μεγάλο όνομα, καθώς θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με μια εκ των Τζέσικα Πεγκούλα, Βικτόρια Αζαρένκα.

Θυμίζουμε ότι ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα αυριανά ματς Πλίσκοβα-Λινέτ και Σαμπαλένκα-Βέκιτς.

