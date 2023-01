Ρούμπλεφ: «Τώρα μπορώ να πάω στο καζίνο»

«Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ στη ζωή μου», είπε στη συνέντευξη τύπου ο 25χρονος Ρώσος. «Ήταν η πιο τυχερή στιγμή. δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή, να έχεις ματς πόιντ για να μπεις στον προημιτελικό στο 10-9, να κάνεις επιστροφή στο φιλέ και η μπάλα να περνάει στην άλλη πλευρά. Είναι πιθανότατα η πιο τυχερή στιγμή στη ζωή μου. Τώρα μπορώ να πάω στο καζίνο. Αν παίξω θα κερδίσω».

Και πρόσθεσε σχετικά με αυτόν τον απίθανο πόντο: «Όταν επέστρεψα και είδα την κατεύθυνση της μπάλας, σκέφτηκα "ωραία, περίμενες μια τέτοια στιγμή για να τα θαλασσώσεις". Είδα πώς η μπάλα άγγιξε το φιλέ και την είδα στη δική μου πλευρά. Σκεφτόμουν ότι σίγουρα θα ήταν φιλέ. Μετά, δεν ξέρω τι έγινε. Η μπάλα ήταν τελείως στη δική μου πλευρά, δεν ξέρω πώς πέρασε. Γι' αυτό λέω ότι είναι η πιο τυχερή μέρα και στιγμή, δεν μπορούσε να γίνει σε καλύτερη στιγμή».

Δείτε τη φάση...

Andrey Rublev on match point vs Holger Rune:



When I hit it in beginning, I saw how the ball clearly hit the net and was on my side.... I don't know how it went over..pic.twitter.com/DBPkFX0Cb9