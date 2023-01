Επέστρεψε από την «κόλαση» ο Ρούμπλεφ! (vids)

O 25χρονος Ρώσος (Νο.6) λύγισε τον νεαρό Δανό (Νο.10) με 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(9) σε 3 ώρες και 37 λεπτά και ενδεχομένως θα πέσει τώρα πάνω στον Νόβακ Τζόκοβιτς, που παίζει με τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Ο Αντρέι έμεινε πίσω με 2-5 στο πέμπτο σετ και χρειάστηκε να σώσει διπλό ματς πόιντ στο 5-6, με τον αντίπαλό του να παίζει τον πρώτο πόντο αρκετά παθητικά και να ακολουθούν τρεις άσοι.

Ο Ρούνε έμεινε ψύχραιμος και μπήκε δυνατά στο σούπερ τάι μπρέικ, με αποτέλεσμα να περάσει μπροστά με 0-5 και να στριμώξει στα σχοινιά τον αντίπαλό του. Ο Ρούμπλεφ, ωστόσο, συνέχισε να παλεύει και πήρε πίσω τα μίνι μπρέικ, για να προηγηθεί με 8-7 και να βρεθεί με δύο ματς πόιντ αμέσως μετά (9-7).

Έχασε το πρώτο στο σερβίς του Δανού, όμως την... πάτησε στο δεύτερο, όταν ο Ρούνε έβγαλε άμυνα σε drive βολέ και βρήκε ένα εκπληκτικό πέρασμα. Το μεγαλύτερο... δράμα, όμως, το είχαμε στο τρίτο και τελευταίο ματς πόιντ του Ρούμπλεφ (10-9), καθώς η επιστροφή του βρήκε την ταινία του φιλέ και κατέληξε μέσα, καταρρακώνοντας την ψυχολογία του Ρούνε... O Αντρέι θα παίξει για έβδομη φορά σε οκτάδα Grand Slam.

Στο μεταξύ, στον πρώτο major προημιτελικό της καριέρας του πέρασε ο Μπεν Σέλτον, μόλις στο πρώτο του ταξίδι εκτός ΗΠΑ. Ο πρωταθλητής NCAA (Νο.89), μόλις 20 ετών, υπέταξε τον συμπατριώτη του Τζέι Τζέι Γουλφ (No.67) με 6-7(5), 6-2, 6-7(4), 7-6(4), 6-2 σε 3 ώρες και 47 λεπτά και θα περιμένει Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ ή Τόμι Πολ.

