Ακόμα μία έκπληξη στη Μελβούρνη: Έχασε και η Γκαρσιά! (vids)

Μετά τον αποκλεισμό της Ίγκα Σβιόντεκ, η Καρολίν Γκαρσιά εμφανιζόταν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στη Μελβούρνη. Ούτε αυτή, όμως, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Η νικήτρια του WTA Finals (Νο.4) ηττήθηκε από την εξαιρετική Μάγκντα Λινέτ (Νο.45), που επικράτησε με 7-6(3), 6-4 και πέρασε για πρώτη φορά μετά από 30 προσπάθειες σε προημιτελικά Grand Slam!

Η 30χρονη Πολωνή θα παίξει στην οκτάδα με την Καρολίνα Πλίσκοβα (Νο.31), που άφησε έξω την Κινέζα Σουάι Ζανγκ (Νο.22) με 6-0, 6-4 και συνεχίζει «αθόρυβα» την πορεία της στο Australian Open.

Σε πολύ καλή κατάσταση δείχνει να είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.5), που απέκλεισε με 7-5, 6-2 την Μπελίντα Μπέντσιτς (Νο.10) και έφτασε στα προημιτελικά για πρώτη φορά στην καριέρα της και χωρίς απώλεια σετ.

Εκεί θα βρει την Ντόνα Βέκιτς (Νο.64), που έβαλε φρένο στην 17χρονη Λίντα Φρουχβίρτοβα (Νο.82) με 6-2, 1-6, 6-3 και πέρασε και αυτή στη φάση των «8» για πρώτη φορά στην καριέρα της (0/10).

Θυμίζουμε ότι στα προημιτελικά βρίσκονται από χθες οι Ριμπάκινα-Αζαρένκα και Πεγκούλα-Αζαρένκα.