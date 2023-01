Ολοκληρώθηκε η «κατάρα»: Έξω και ο δέκατος του Netflix! (vids)

Ο 21χρονος Τσέχος, Νο.71 στον κόσμο, επικράτησε του 22χρονου Καναδού με 4-6, 6-3, 7-6(2), 7-6(3) σε 3 ώρες και 13 λεπτά και πέρασε σε προημιτελικά Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα του. Εκεί θα βρει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Γιάνικ Σίνερ.

Ο νεαρός τενίστας, προερχόμενος από αστείρευτη «πηγή» αστεριών της Τσεχίας, έχει αποκλείσει στον δρόμο του και τους Μπόρνα Τσόριτς, Καμ Νόρι, δείχνοντας ότι είναι ικανός να «χτυπήσει» όποιον αντίπαλο βρει μπροστά του!

Και να φανταστεί κανείς ότι πριν αυτό το τουρνουά δεν είχε νίκη σε κυρίως ταμπλό Grand Slam!

Ίσως σήμερα να είχε και ως... σύμμαχο την «κατάρα» του Netflix, καθώς ο Φίλιξ ήταν ο μοναδικός από τους πρωταγωνιστές της σειράς ντοκιμαντέρ Break Point που είχε απομείνει στο ταμπλό.

Τώρα, όμως, αποχαιρετάει τη διοργάνωση, όπως έκαναν για διάφορους λόγους και οι Νικ Κύργιος, Θανάσης Κοκκινάκης, Ματέο Μπερετίνι, Άιλα Τομλιάνοβιτς, Μαρία Σάκκαρη, Τέιλορ Φριτζ, Πάουλα Μπαντόσα, Ονς Ζαμπέρ και Κάσπερ Ρουντ!

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, σε αντίθεση με τα άλλα φαβορί, η Τζέσικα Πεγκούλα επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και έκλεισε θέση στα προημιτελικά για δεύτερη σερί χρονιά. Νίκησε με 7-5, 6-2 την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και θα συναντήσει στη συνέχεια Βικτόρια Αζαρένκα η Λιν Ζου.

JOY FOR JIRI 🙌 Before this #AusOpen , @jirilehecka had never won a Grand Slam main draw match. Now the World No.71 is into the #AO2023 quarterfinals! 👏 @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/CLXZQO7ZfF

What do we think, does @JLPegula like playing at Melbourne Park?



The 🇺🇸 qualifies for a hat-trick of #AusOpen quarterfinals with a 7-5 6-2 win over Barbora Krejcikova.@wwos• @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/b5NufKd55S