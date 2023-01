Διπλό σοκ στη Μελβούρνη: Αποκλείστηκαν Σβιόντεκ και Γκοφ! (vids)

H κάτοχος του Wimbledon Έλενα Ριμπάκινα είχε φτάσει «αθόρυβα» στη φάση των «16», αλλά στην πρώτη της εμφάνιση στη Rod Laver Arena έριξε τη «βόμβα», αποκλείοντας την Ίγκα Σβιόντεκ, Νο.1 στον κόσμο.

Η 23χρονη Ρωσίδα που εκπροσωπεί το Καζακστάν, Νο.25 στον κόσμο, επικράτησε με 6-4, 6-4 της 21χρονη Πολωνής σε 89 λεπτά και πέρασε στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα της. Είναι και η πρώτη φορά που πετυχαίνει νίκη σε βάρος Νο.1!

Θα βρει απέναντί της τώρα τη Γέλενα Οσταπένκο (Νο.17), νικήτρια του Roland Garros 2017, που έκανε την έκπληξη αφήνοντας έξω την πολύ φιλόδοξη Κόκο Γκοφ, Νο.7 στον κόσμο.

Η πάντα απρόβλεπτη Λετονή πήρε την πρόκριση σε βάρος της 18χρονης Αμερικανίδας με 7-5, 6-3 σε 93 λεπτά και επιστρέφει σε προημιτελικά Grand Slam μετά από τέσσερα χρόνια! Είχε να νικήσει τενίστρια του Top 10 από το 2019 και αυτή είναι η καλύτερη πορεία της στη Μελβούρνη.

Το δεύτερο ζευγάρι των προημιτελικών από το πάνω μέρος του ταμπλό θα προκύψει από τα ματς Πεγκούλα-Κρεϊτσίκοβα και Αζαρένκα-Ζου.

