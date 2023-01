Ολοταχώς για το 22ο ο Τζόκοβιτς (vids)

Παρότι έδειχνε να έχει ενοχλήσεις και κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, ο Σέρβος σούπερ σταρ πήρε τη νίκη επί του Βούλγαρου με 7-6, 6-3, 6-4 και προκρίθηκε στη φάση των «16» του Australian Open για 15η φορά στην καριέρα του.

Ο Ντίμι προσπάθησε πάρει κάτι από τον αγώνα και θα μπορούσε να είχε κερδίσει το πρώτο σετ, όταν ο Νόλε είχε κάποιες δυσκολίες στην κίνησή του, λόγω του γνωστού προβλήματος στο πόδι.

Αφού πρώτά έσωσε τρία σετ πόιντ του Τζόκοβιτς στο όγδοο γκέιμ (5-3), βρέθηκε ο ίδιος με δύο σετ πόιντ στο 5-6 μετά το μπρέικ μπακ στο 5-4, αλλά δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.

Ακολούθησε ένα συναρπαστικό τάι μπρέικ, όπου ο ο Ντιμιτρόφ είχε ένα ακόμα σετ πόιντ στο 6-7, όμως ο Νόλε κατάφερε να «γράψει» το 1-0 στο δεύτερο σετ πόιντ του στο γκέιμ, με ένα εξαιρετικό βολέ.

Δεν το πανηγύρισε, μάλιστα, προφανώς λόγω των ενοχλήσεων στον μηρό και ακολούθησε ιατρικό τάιμ που επιβεβαίωσε το πρόβλημα.

Μετά από τρία χαμένα μπρέικ πόιντ στο τέταρτο γκέιμ του τέταρτου, ο Τζόκοβιτς πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ του δεύτερου σετ στο 3-2 και κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος, κάνοντας το 2-0.

Με τα θέματα στο πόδι να έχουν επιστρέψει σε έναν βαθμό, ο Σέρβος προηγήθηκε δύο φορές με διπλό μίνι μπρέικ στο τρίτο σετ, αλλά ο Ντίμι πήρε και στις δύο περιπτώσεις το ένα πίσω και έμεινε «ζωντανός» μέχρι το τέλος. Μέχρι, δηλαδή, ο Νόλε να πάρει τις μπάλες στα χέρια του στο 5-4 και να κλείσει ανακουφισμένος τον αγώνα μετά από 3 ώρες και επτά λεπτά.

Στον δρόμο για τον 22ο major τίτλο του, μετράει 37 σερί νίκες στην Αυστραλία και 24 σερί στο Australian Open.

Ο εννιά φορές νικητής της διοργάνωσης θα παίξει στη συνέχεια με τον Άλεξ Ντε Μινόρ, που απέκλεισε νωρίτερα τον Μπενζαμέν Μπονζί.

Στη φάση των «16» πέρασε και ο πρωταθλητής NCAA Μπεν Σέλτον, που κάνει το πρώτο του ταξίδι εκτός HΠΑ και παίζει μόλις στο δεύτερό του Grand Slam. Ο 20χρονος Αμερικανός (Νο.89) δεν επηρεάστηκε από την ατμόσφαιρα στην John Cain Arena και μετά το 6-3, 7-6(4), 6-4 σε βάρος του Άλεξ Πόπριν θα συναντήσει στο επόμενο γύρο έναν συμπατριώτη του.

Πρόκειται για τον Τζέι Τζέι Γουλφ (Νο.67), που απέκλεισε τον επίσης Αμερικανό Μάικλ Μο και πέρασε σε τέταρτο γύρο Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Στις γυναίκες, η Καρολίν Γκαρσιά (Νο.4) πέρασε δύσκολες στιγμές κόντρα στη Λόρα Σίγκεμουντ, αλλά πήρε τελικά τη νίκη με 1-6, 6-3, 6-3 και επιστρέφει στη φάση των «16» του Australian Open για πρώτη φορά μετά το 2018. Θα περιμένει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Μάγκντα Λινέτ και την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα.

