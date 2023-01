Ρούμπλεφ-Ρούνε στους «16» - Εντυπωσιάζει η 17χρονη Φρουχβίρτοβα (vids)

Ο 25χρονος Ρώσος (Νο.6) άφησε εκτός τον Νταν Έβανς (No.30) με 6-4, 6-2, 6-3 και πέρασε στη φάση των «16» του Australian Open για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Εκεί θα βρει τον φιλόδοξο Χόλγκερ Ρούνε (Νο.10), που απέκλεισε με 6-4, 6-2, 7-6(5) τον Ούγκο Ουμπέρ (Νο.106) και θα κάνει το ντεμπούτο του στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.

Στους «16» πέρασε και ο Άλεξ Ντε Μινόρ, ξεσηκώνοντας τους συμπατριώτες του. Ο 23χρονος Αυστραλός (Νο.24) υπέταξε με 7-6(0), 6-2, 6-1 τον Μπενζαμέν Μπονζί (Νο.48) κι περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στις γυναίκες, επιβλητική νίκη κόντρα στην Ελίζ Μέρτενς πέτυχε η Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.5) με 6-2, 6-3 και θα παίξει στην επόμενη φάση με την Μπελίντα Μπέντσιτς (Νο.10), που επικράτησε της Καμίλα Τζόρτζι με 6-2, 7-5 και επιστρέφει στη φάση των «16» μετά από επτά χρόνια.

Καλή νίκη πέτυχε και η Ντόνα Βέκιτς, που απέκλεισε με 6-2, 6-2 τη Νούρια Παρίζας Ντίας και θα βρει τώρα απέναντί της τη Λίντα Φρουχβίρτοβα. Η φοβερή και τρομερή Τσέχα, μόλις 17 ετών, απέκλεισε με 7-5, 2-6, 6-3 τη συμπατριώτισσά τη Μαρκέτα Βοντρούσοβα και πέρασε σε τέταρτο γύρο Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα της. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο παίκτριες είχαν σωματικά προβλήματα στο τρίτο σετ.

Η Καρολίνα Πλίσκοβα, τέλος, άλλοτε Νο.1 στον κόσμο, σταμάτησε με 6-4, 6-2 τη Βαρβάρα Γκράτσεβα και θα αναμετρηθεί με τη Σουάι Ζανγκ, που νίκησε με 6-3, 6-2 την Κέιτι Βόλινετς.

