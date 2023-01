Λύγισαν στα σημεία από το Νο.1 του ταμπλό Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς (vids)

Οι δυο Έλληνες τενίστες όχι μόνο κοίταξαν στα μάτια τους κορυφαίους του ταμπλό αλλά κατάφεραν και να τους φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση, φτάνοντας μια ανάσα από το θαύμα και τον αποκλεισμό τους από το Australian Open.

Τελικά, μετά από 2 ώρες και 45 λεπτά σκληρής μάχης, οι Κούλχοφ και Σκούπσκι πήραν τη νίκη με 7-6 (6), 4-6, 7-6 (10-7).

Στέφανος και Πέτρος σέρβιραν πολύ καλά και είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από τα τρία μπρέικ πόιντ που αντιμετώπισαν στο πρώτο γκέιμ του ματς, όπου βρέθηκαν πίσω με 0-40 αλλά επέστρεψαν, δεν αντιμετώπισαν άλλο μπρέικ πόιντ σε ολόκληρο το παιχνίδι, ενώ ήταν η μοναδική ομάδα που έκανε μπρέικ γενικά στο ματς!

Το πρώτο σετ κρίθηκε σε ένα πολύ κλειστό τάι μπρέικ, στο οποίο οι δυο Έλληνες πήγαιναν πόντο πόντο με τους κορυφαίους του ταμπλό μέχρι το 6-6. Εκεί οι Κούλχοφ και Σκούπσκι έκαναν ένα πολύ σημαντικό μίνι μπρέικ και τελικά έβαλαν τις βάσεις νίκης επικρατώντας με 8-6.

Στο δεύτερο σετ οι αδερφοί Τσιτσιπά πέρασαν μπροστά με 2-4 και διατήρησαν τον έλεγχο έως το τέλος, κατακτώντας το με 4-6. Ακολούθησε ένα ακόμα πολύ κλειστό σετ, στο οποίο καμία από τις δυο ομάδες δεν απείλησε με μπρέικ.

Oι αδερφοί Τσιτσιπά προηγήθηκαν με 0-3 στο τάι μπρέικ 10 πόντων, χάρη σε ένα διπλό λάθος του Σκούπσκι. Οι πολύ έμπειροι αντίπαλοί τους, ωστόσο, που μοιράζονται το Νο.3 στην παγκόσμια κατάταξη των διπλών, κατάφεραν να κερδίσουν τους 7 από τους 9 επόμενους πόντους και να περάσουν μπροστά με 7-5.

Κράτησαν μέχρι το τέλος και ολοκλήρωσαν το τάι μπρέικ στο 10-7, για να σφραγίσουν μια πολύ δύσκολη πρόκριση για τον τρίτο του Australian Open, παραμένοντας ζωντανοί στο κυνήγι του πρώτου τους Grand Slam τίτλου.

Ήταν μια εξαιρετική παρουσία για τον Πέτρο και τον Στέφανο, που προχθές είχαν πετύχει την πρώτη τους νίκη σε Grand Slam διοργάνωση, απέναντι στους Ραμανάθαν και Βαρέλα, με 3-6, 7-5, 6-3.

Η ήττα αφήνει πικρή γεύση, αλλά το βέβαιο είναι ότι αφήνουν τη διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι, έχοντας βλέψεις για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα στο μέλλον.

Η πορεία στη Μελβούρνη θα φέρει career high στον Πέτρο, που από την επόμενη Δευτέρα (30 Ιανουαρίου) θα βρεθεί στο Νο.131 της παγκόσμιας κατάταξης των διπλών, βελτιώνοντας κατά 12 θέσεις τη τωρινή του θέση και το προσωπικό του ρεκόρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ατμόσφαιρα στην Kia Arena ήταν «καυτή» με το κοινό να είναι συντριπτικά υπέρ των Ελλήνων. Σίγουρα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τον Πέτρο!

The top seeds survive 😮‍💨@wesleykoolhof/@nealskupski prevail in an epic 7-6(6) 4-6 7-6(7) battle with Stefanos & Petros Tsitsipas.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/rLBvgbogIq