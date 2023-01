Ο εκπληκτικός Κόρντα έβγαλε νοκ άουτ τον Μεντβέντεφ! (vids)

Φανταστικός ο 22χρονος Αμερικανός (Νο.31), πήρε τεράστια νίκη επί του 26χρονου Ρώσου (Νο.8) με 7-6(7), 6-3, 7-6(4) σε τρεις ώρες και πέρασε στη φάση των «16» της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα του!

Έπαιξε με πολύ θάρρος ο νεαρός τενίστας και έκανε επίδειξη της ποικιλίας του παιχνιδιού του, βραχυκυκλώνοντας τον νικητή του US Open 2021, που βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ από το ξεκίνημα του αγώνα.

Έπαιξε πολύ με σερβίς βολέ (θα είναι περήφανος γι' αυτό ο προπονητής του Ράντεκ Στέπανεκ) και είναι χαρακτηριστικό ότι ανέβηκε 48 φορές στο φιλέ, κερδίζοντας 36 πόντους. Χρησιμοποίησε και το slice, ήταν σταθερός από τη βασική γραμμή και γενικά έκανε μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, που του χάρισε δικαίως αυτή την πολύ μεγάλη πρόκριση!

Θα συναντήσει στον επόμενο γύρο τον Χούμπερτ Χούρκατς, που είδε τον Ντένις Σαποβάλοφ να επιστρέφει από το 0-2, όμως πήρε τη νίκη στο πέμπτο σετ με 7-6(3), 6-4, 1-6, 4-6, 6-3 σε 3 ώρες και 37 λεπτά.

Ο Μεντβέντεφ, από την πλευρά του, όχι μόνο χάνει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον δεύτερο major τίτλο του, αλλά με την απώλεια των βαθμών από την περσινή παρουσία στον τελικό, θα βγει εκτός Top 10 για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2019!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρώσος ήταν πιθανός αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στα ημιτελικά αλλά, όπως καταλαβαίνετε, επικίνδυνος είναι και Κόρντα...

Στη φάση των «16» πέρασε και ο σταθερότατος τον τελευταίο καιρό στα σλαμ Καρέν Χατσάνοφ, που επικράτησε του Φράνσις Τιάφοου με 6-3, 6-4, 3-6, 7-6(9) και πέρασε και αυτός για πρώτη φορά στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης. Το έκλεισε, μάλιστα, στα τέσσερα σετ, παρότι ο Αμερικανός προηγήθηκε με 1-6 στο τάι μπρέικ!

Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο εκπληκτικός Ιάπωνας Γιοσιχίτο Νισιόκα, που άφησε έξω τον «δήμιο» του Ράφα Ναδάλ, τον Μακένζι Μακντόναλντ, με 7-6(6), 6-3, 6-2 προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τέταρτο γύρο Grand Slam.

Μετά τα τελευταία αποτελέσματα, ένας εκ των Νισιόκα, Χατσάνοφ, Χούρκατς, Κόρντα, Τσιτσιπά, Σίνερ, Λεχέτσκα και Οζέ Αλιασίμ θα είναι η για πρώτη φορά φιναλίστ στο Australian Open! Κακά τα ψέματα, έχει ανοίξει ο δρόμος για τον Στεφ...

