Έχασε ξανά σετ ο Φίλιξ - Απέκλεισε τον Νόρι ο Λεχέτσκα (vids)

O 22χρονος Καναδός, Νο.7 στο κόσμο, άφησε έξω τον 24χρονο Αργεντινό (Νο.29) με 6-1, 3-6, 6-1, 6-4 και πέρασε στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης για τρίτη διαδοχική χρονιά. Για τρίτο σερί ματς χάνει σετ ο Φίλιξ, όμως αυτή τη φορά κατάφερε να «δραπετεύσει» με λιγότερη δυσκολία...

Δεν μπόρεσε να «δραπετεύσει», όμως, ο Καμ Νόρι (Νο.12), καθώς «παραδόθηκε» στην αποκάλυψη του τουρνουά, τον Γίρι Λεχέτσκα. Ο 21χρονος Τσέχος (No.71), που απέκλεισε στον πρώτο γύρο τον Μπόρνα Τσόριτς, πήρε τη νίκη με 7-6(8), 3-6, 6-3, 6-1, 6-4 και πέρασε σε φάση «16» Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Εκεί θα βρει τον Φίλιξ και από αυτό το ζευγάρι θα βγει ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στην οκτάδα, αν ο 24χρονος Έλληνας ξεπεράσει το εμπόδιο του Γιάνικ Σίνερ στον τέταρτο γύρο.

Those next round feels for Lehecka 💃💃 #AusOpen #AO2023 pic.twitter.com/DdxM6Hxj6n

Sealed with a ninth ace on the day.



We'll be seeing @felixtennis on Sunday!@wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/hxJvrQ820a