«Έλαμψαν» τα φαβορί στις γυναίκες (vids)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο έχασε μόνο ένα γκέιμ κόντρα στην Κριστίνα Μπούκσα, την οποία υπέταξε με 6-1, 6-0 σε μόλις 55 λεπτά και πέρασε στη φάση των «16» του Australian Open για τέταρτη φορά στην καριέρα της.

Η κάτοχος τριών major τίτλων έχει τώρα πολύ μεγάλο ραντεβού με την Έλενα Ριμπάκινα, περσινή νικήτρια του Wimbledon, που άφησε εκτός την ημιφιναλίστ του 2022 Ντανιέλ Κόλινς με 6-2, 5-7, 6-2.

Η Γκοφ (Νο.7), από την πλευρά, σταμάτησε την Μπερνάρντα Πέρα με 6-3, 6-2 και θα παίξει στη δεύτερη εβδομάδα της διοργάνωσης για δεύτερη φορά στην καριέρα της. Η νεαρή Αμερικανίδα, που μετράει φέτος 8 νίκες και 16-0 σετ, έχει τώρα επικίνδυνη αποστολή κόντρα στη Γέλενα Οσταπένκο. Η απρόβλεπτη Λετονή, νικήτρια του Roland Garros 2016, απέκλεισε με 6-3, 6-0 την Κατερίνα Μπάιντλ.

Πολύ καλά τα πάει και η συμπατριώτισσα της Γκοφ και ένα από τα φαβορί για τον τίτλο, η Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.3). Η 28χρονη Αμερικανίδα νίκησε με 6-0, 6-2 την Μάρτα Κόστγιουκ και πέφτει και εκείνη τώρα στα βαθιά, βρίσκοντας στον δρόμο της μια νικήτρια Grand Slam. Την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, πρωταθλήτρια στο Παρίσι το 2021, που επικράτησε με 6-2, 6-3 της Ανχελίνα Καλίνινα.

Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για την πιο βαριά πλευρά του ταμπλό, στην οποία βρίσκεται και η Μαρία Σάκκαρη. Η 27χρονη Ελληνίδα θα κλείσει σήμερα (περίπου στις 13.00) το πρόγραμμα στη Margaret Court Arena με τον αγώνα της κόντρα στην Κινέζα Λιν Ζου.

H νικήτρια αυτού του ματς θα παίξει στη φάση των «16» με Μάντισον Κις ή Βικτόρια Αζαρένκα.

