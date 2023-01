Ο απίστευτος πόντος που κέρδισε ο Μάρεϊ κόντρα στον Κοκκινάκη (vids)

Ο άλλοτε Νο.1 τενίστας στον κόσμο εξουδετέρωσε τρία διαδοχικά smash (!) και στη συνέχεια κέρδισε τον πόντο, παίρνοντας πίσω το μπρέικ που του είχε κάνει ο Θανάσης στο ξεκίνημα του τρίτου σετ.

Η εξέλιξη αυτή «τέντωσε» ακόμα περισσότερο τα νεύρα του 26χρονου Ελληνοαυστραλού, που λίγο πριν τα είχε βάλει με την Εύα Ασδεράκη για ένα time violation warning. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το σκηνικό φάνηκε να τον επηρεάζει...

Πήρε, μάλιστα, και ένα ακόμα warning από την Ελληνίδα umpire όταν έσπασε τη ρακέτα του αμέσως μετά το μπρέικ.

O Kοκκινάκης έχει κερδίσει τα δύο πρώτα σετ και παίζεται το τρίτο, ξημερώματα Παρασκευής στη Μελβούρνη.

Δείτε το τρομερό πόντο του Άντι και τις διαμαρτυρίες του Θανάση...

ANDY MURRAY YOU ARE KIDDING! 😱 That is some of the BEST defense you will EVER see! 🛡️



