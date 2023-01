Αγρίεψε μετά το 1-1 ο Τζόκοβιτς! (vid)

Ο κάτοχος 21 Grand Slam τίτλων, λοιπόν, έχασε μόνο δύο γκέιμ μετά το 1-1 και πήρε τη νίκη επί του μαχητικού Γάλλου qualifier με 6-1, 6-7(5), 6-2, 6-0, κλείνοντας θέση στη φάση των «32» του Australian Open για 15η φορά στην καριέρα του. Δεν έχει χάσει ποτέ από qualifier σε major.

O 35χρονος Σέρβος, πάντως, ανησύχησε τους θαυμαστές του όταν πήγε στα αποδυτήρια με ιατρικό τάιμ άουτ στο 4-5 του δεύτερου σετ και επέστρεψε με το πόδι δεμένο πιο βαριά.

Δείχνοντας να μη βρίσκεται στο 100%, έκανε διπλό λάθος στο 5-5 του τάι μπρέικ και κόντρα σε όλα τα προγνωστικά ο 27χρονος αντίπαλός του έφερε το ματς στα ίσα.

Το μόνο που κατάφερε, όμως, ήταν να... αγριέψει τον Τζόκοβιτς, που ήταν ισοπεδωτικός μετά την απώλεια του σετ και έφτασε χωρίς άλλους προβληματισμούς στη νίκη.

Ο αντίπαλός του στον τρίτο γύρο είναι ο Γκριγκόρ Ντμιτρόφ, που απέκλεισε νωρίτερα τον συμπατριώτη τον Λάσλο Τζέρε, συμπατριώτη του Νόλε.

Ο τενίστας από το Βελιγράδι έχει πλέον 23 σερί νίκες στη διοργάνωση και 36 σερί στην Αυστραλία. Κυνηγάει τον δέκατο τίτλο του στη Μελβούρνη και αν τα καταφέρει, θα επιστρέψει στο Νο.1 και θα ισοφαρίσει τον Ράφα Ναδάλ σε κατακτήσεις Grand Slam (22).

Στον τρίτο γύρο πέρασε και ο φιλόδοξος Χόλγκερ Ρούνε, που άφησε εκτός τον Μαξίμ Κρέσι με 7-5, 6-4, 6-4 και θα παίξει με τον Ούγκο Ουμπέρ. Ο Γάλλος σταμάτησε με 6-2, 6-7(5), 6-2, 6-4 τον Αμερικανό Ντένις Κούντλα.

