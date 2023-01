Το «ευχαριστώ» του Νόλε σε φίλαθλο και η έκρηξη για τον «μεθυσμένο» (vids)

Ένας φίλαθλος φώναξε κάτι λίγο πριν σερβίρει κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ και τότε... παρενέβη ένας άλλος από την εξέδρα που του ζήτησε να σκάσει.

Η αντίδραση εκτιμήθηκε από τον Νόλε, που τον ευχαρίστησε και προκάλεσε τα γέλια στη Rod Laver Arena.

Ο συγκεκριμένος «φίλαθλος», πάντως, συνέχισε να παρενοχλεί τον Τζόκοβιτς και ο 35χρονος Σέρβος έκανε παράπονα στον umpire Φέργκους Μέρφι.

«Ο άνθρωπος είναι μεθυσμένος, από τον πρώτο πόντο με προκαλεί», του είπε. «Δεν είναι εδώ για να δει τένις, θέλει απλά να μπει στο κεφάλι μου. Τι θα κάνεις γι' αυτό;».

"The guy's drunk out of his mind!" 🥴🍻



Novak BLOWS UP over rowdy fans! 😡



🖥️ #AusOpen LIVE | https://t.co/KfWgfBbYuW#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/AaYGmtMCD0