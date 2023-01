Η συγκινητική on court συνέντευξη του Πόπιριν (vid)

Ο 23χρονος Αυστραλός ήταν άκρως συγκινημένος μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και «έσπαγε» σχεδόν σε κάθε απάντησή του στις ερωτήσεις της Κέισι Ντελάκουα on court.

«Μου αρέσει πολύ αυτή η αίσθηση, θέλω κι άλλο, θέλω κι εσείς να έχετε κι άλλο, σας αγαπώ πολύ», είπε στη συνέντευξή του. «Είναι ένα όνειρο και δεν θέλω να ξυπνήσω»

Δείτε όλα όσα είπε...

One of the rawest and most emotional on-court interviews you'll ever see. ❤️ You're gonna make us cry too Alexei! 🥹



🖥️ #AusOpen LIVE | https://t.co/80XjQpwd6J#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/QSZ8hdEBAW