Εκτός και οι Φριτζ, Ζβέρεφ! (vids)

Ο 25χρονος Αμερικανός (Νο.9) ήταν ένας από τους ευνοημένους της κλήρωσης, αλλά δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Μετά από μάχη 4 ωρών στην «καυτή» John Cain Arena, ο «γηπεδούχος» Άλεξ Πόπιριν (Νο.113) πήρε τη νίκη με 6-7(4), 7-6(2), 6-4, 6-7(8), 6-2 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 23χρονος Αυστραλός, που μπήκε στο κυρίως ταμπλό με wild card, χρειάστηκε 4 ώρες και 26 λεπτά για να λυγίσει τον Τσουν Σιν Τσενγκ στην πρεμιέρα του.

Στους «32» θα βρει τον ανερχόμενο Αμερικανό Μπεν Σέλτον, που άφησε εκτός με 7-6(3), 7-6(3), 7-5 τον Νικολάς Τζάρι και προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τρίτο γύρο Grand Slam.

Έξω, όμως, έμεινε και ο Σάσα Ζβέρεφ, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκείνος ταξίδεψε στη Μελβούρνη με χαμηλές προσδοκίες, αφού προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό και χειρουργείο. Εκτός των άλλων είχε και ένα θέμα με τον μηρό του στον αγώνα.

Ο φιναλίστ του US Open 2020 (Νο.13) έχασε με 6-7(1), 6-4, 6-3, 6-2 από τον lucky loser Μάικλ Μο (Νο.107), που θα κάνει και εκείνος την πρώτη του εμφάνιση σε φάση «32» Grand Slam. Ήταν, φυσικά, και η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του.

Ο 25χρονος Αμερικανός θα παίξει στη συνέχεια με τον συμπατριώτη του Τζέι Τζέι Γουλφ, που νωρίτερα είχε αφήσει εκτός τον Ντιέγκο Σβαρτσμαν με 6-1, 6-4, 6-4. Μέρα των Αμερικανών, καθώς θυμίζουμε ότι νίκες πέτυχαν σήμερα και οι Τζένσον Μπορούκσμπι και Τζέι Τζέι Γουλφ!

Έτσι όπως έχει εξελιχθεί το ταμπλό μετά το «ναυάγιο» των τοπ παικτών, ένας εκ των Πόπιριν, Σέλτον, Γουλφ και Μο θα είναι στα προημιτελικά του Australian Open!

«Αθόρυβα» στον τρίτο γύρο, πάντως, πέρασε και ο πολύπειρος Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που επικράτησε με 6-3, 6-2, 6-0 του Λάσλο Τζέρε και ενδεχομένως θα πέσει πάνω στον Νόβακ Τζόκοβιτς (παίζει σήμερα με τον Ένζο Κουακό).

Όλα αυτά, βέβαια, μάλλον σημαίνουν ότι ανοίγει ο δρόμος για τον Νόλε!

JCA stands to salute @AlexeiPopyrin99! Scenes! Limbs!



The Aussie was brilliant to defeat Taylor Fritz 6-7(4) 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-2@wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/PqifVZCaO7