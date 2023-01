Από ατσάλι η Γκαρσιά - Καθάρισε και η Σαμπαλένκα (vids)

H 29χρονη Γαλλίδα, Νο.4 στον κόσμο, πήρε τη νίκη με 7-6(5), 7-5 σε 1 ώρα και 52 λεπτά, κλείνοντας θέση στη φάση των «32» για πέμπτη φορά στην καριέρα της.

Η 20χρονη Καναδή, φιναλίστ του US Open 2021, ήταν άκρως απειλητική, όμως κατάφερε να εκμεταλλευτεί μόνο ένα από τα εννέα μπρέικ πόιντ της. Η Γκαρσιά, μάλιστα, στην ουσία «έκλεψε» το πρώτο σετ, αφού βρέθηκε να χάνει με 0-4 και 2-5! Με πέντε πόντους στη σειρά, όμως, γύρισε τη εις βάρος της κατάσταση και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της.

Μεγάλη ευκαιρία, όμως, είχε η Φερνάντες και στο δεύτερο σετ, καθώς είχε σετ πόιντ στο 4-5, όμως η Γκαρσία βρήκε άσο, έμεινε όρθια και στο επόμενο γκέιμ πέτυχε το πιο καθοριστικό μπρέικ.

Θα παίξει στη συνέχεια με τη Γερμανίδα Λόρα Σίγκεμουντ, που απέκλεισε με 5-7, 7-5, 6-3 την Ίρινα Μπέγκου.

Mια χαρά τα πάει και η Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.5), που μετά το άνετο 6-3, 6-1 επί της Σέλμπι Ρότζερς έχεο ενδιαφέρον ραντεβού με την Ελίζ Μέρτενς (6-4, 6-3 τη Λόρεν Ντέιβις).

Η Καρολίνα Πλίσκοβα, από την πλευρά της, νίκησε με 6-0, 7-5 τη Γιούλια Πουτίντσεβα και θα αναμετρηθεί με τη Βικτόρια Γκράτσεβα.

Εκτός διοργάνωσης, όμως, έμεινε η Βερόνικα Κουντερμέτοβα, Νο.9 στον κόσμο, καθώς ηττήθηκε με 6-4, 2-6, 6-2 από την Κέιτι Βόλινετς. Η Αμερικανίδα qualifier (No.115) θα συναντήσει στον τρίτο γύρο, όπου θα παίξει για πρώτη φορά τη Σουάι Ζανγκ (6-3, 6-3 την Πέτρα Μάρτιτς.

Δεν συνεχίζει ούτε η Ανέτ Κονταβέιτ (Νο.16 του ταμπλό), αφού έχασε με 3-6, 6-3, 6-4 από τη Μάγκντα Λινέτ, που θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο την Εκατερίνα Αλεξάντροβα (1-6, 6-2, 6-3 την Τέιλορ Τάουνσεντ).

Η 17χρονη Λίντα Φρουχβίρτοβα, τέλος, το νέο μεγάλο αστέρι του παγκοσμίου τένις, υπέταξε με 6-3, 6-2 την Κιμ Μπίρελ και πέρασε για πρώτη φορά σε τρίτο γύρο σλαμ και, μάλιστα, στο ντεμπούτο της στη Μελβούρνη. Η νεαρή Τσέχα ενδεχομένως να βρει στο δρόμο της την Ονς Ζαμπέρ, που αντιμετωπίζει σήμερα τη Μαρκέτα Βοντρούσοβα.

🎾 Down 2/5 in first-set tie-break

🎾 Saves set point in second set with an ace@CaroGarcia digs deep to pass a stern test from Fernandez!@wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/9KVK9Dsl5l