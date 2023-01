Πρώτη νίκη σε Grand Slam για Στέφανο και Πέτρο! (vid)

Έχοντας τη θερμή υποστήριξη του κοινού στο Court 13, τα δύο αδέρφια επικράτησαν με 3-6, 7-5, 6-3 σε 2 ώρες και 3 λεπτά και σημείωσαν την πρώτη νίκη τους ως ομάδα σε Grand Slam! Είχαν αγωνιστεί και σε Μελβούρνη-Λονδίνο το 2021, ενώ πέρυσι έκαναν το ντεμπούτο τους στο US Open.

To κακό είναι ότι πέφτουν τώρα πάνω στους επικεφαλής του ταμπλό Κούλχοφ/Σκάπσκι, που άφησαν εκτός με 6-1, 6-2 τους Μπούμπλικ/Σμιθ.

Ραμάναθαν/Ρέγες Βαρέλα κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ με το μπρέικ που σημείωσαν στο σερβίς του Πέτρου στο τέταρτο γκέιμ (1-3), όμως το ελληνικό δίδυμο δεν πτοήθηκε.

Αν και έχασε το αρχικό προβάδισμα με μπρέικ που πήρε στο δεύτερο σετ (3-1), εκμεταλλεύτηκε το πρώτο του σετ πόιντ στο 5-6 και έστειλε τον αγώνα σε τρίτο σετ.

Εκεί πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ στο τρίτο γκέιμ και κρατώντας το σερβίς μέχρι το τέλος έφτασε στην σπουδαία νίκη. Ο αγώνας έκλεισε στο δεύτερο ματς πόιντ με μεγάλο σερβίς του Στέφανου!

Θυμίζουμε ότι ο Στεφ συνεχίζει και στο μονό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο (περίπου στις 03.30) τον Τάλον Γκρίκσπορ.

It's the FIRST Grand Slam doubles win for the Tsitsipas brothers 🙌



🇬🇷 @steftsitsipas/@PeteTsitsipas outlast Ramanathan/Reyes-Varela 3-6 7-5 6-3.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/nzUnMa5ETp