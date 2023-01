Κι άλλη «βόμβα» στη Μελβούρνη: Έξω ο Ρουντ! (vids)

Ο 22χρονος Αμερικανός, Νο.39 στον κόσμο, λύγισε τον 24χρονο Νορβηγό με 6-3, 7-5, 6-7(4), 6-2 και πέρασε στη φάση των «32» του Australian Open για πρώτη φορά στην καριέρα του. Το επόμενο εμπόδιό του είναι ο συμπατριώτης του Τόμι Πολ, που απέκλεισε με 6-2, 2-6, 6-7(4), 6-3, 6-4 τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, Νο.30 του ταμπλό.

Ο Μπρούκσμπι, πάντως, θα μπορούσε να είχε καθαρίσει νωρίτερα τον αγώνα, αν είχε εκμεταλλευτεί κάποιο από τα τρία ματς πόιντ που είχε στο 5-4 του τρίτου σετ. Ο Ρουντ, ωστόσο, έμεινε «ζωντανός» και κατάφερε να πάρει τελικά το σετ στο τάι μπρέικ.

Παρά την οδυνηρή απώλεια του σετ, ο Αμερικανός διατήρησε την αυτοκυριαρχία του και ήταν επιβλητικός στο τέταρτο σετ, καθαρίζοντας τον αγώνα στο πέμπτο ματς πόιντ του.

Έτσι, ο Ρουντ δεν μπορεί να διεκδικήσει το Νο.1 του κόσμου, ενώ Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς έχουν την ευκαιρία να τον προσπεράσουν στο τέλος της διοργάνωσης. Αν οι δυο τους προκριθούν στον τελικό του Australian Open, ο νικητής θα ανεβεί και στην κορυφή του κόσμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν καν ξεκινήσει ο τρίτος γύρος, το αυστραλιανό σλαμ έχει μείνει χωρίς τους δύο πρώτους του ταμπλό, αφού πέρα από τον Κάσπερ (Νο.2), εκτός έμεινε χθες και ο Ράφα Ναδάλ (Νο.1).

Στο μεταξύ, στο ύψος του στάθηκε ο Αντρέι Ρούμπλεφ, Νο.6 στον κόσμο, που μετά το 6-2, 6-4, 6-7(2), 6-3 σε βάρος του Εμίλ Ρουσουβουόρι έχει ραντεβού στον τρίτο γύρο με τον Νταν Έβανς. Ο Βρετανός πήρε άνετη νίκη σε βάρος του Ζερεμί Σαρντί με 6-4, 6-4, 6-1.

Έξω, τέλος, έμεινε ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν, Νο.23 του ταμπλό, αφού ηττήθηκε με 6-1, 6-4, 6-4 από τον Τζέι Τζέι Γουλφ. Ο Αμερικανός θα περιμένει στους «32» Μάικλ Μο ή Σάσα Ζβέρεφ.

